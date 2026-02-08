Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo

A candidata do Clube do Remo, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Eduarda Barra, natural de Limoeiro do Ajuru. Modelo e acadêmica de Enfermagem, ela entra na passarela com a fantasia “Shallimar – a essência inebriante do amor”. Libriana, Eduarda tem 1,75 m de altura e pesa 67 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Conheça a história da fantasia da candidata do Clube do Remo

A fantasia “Shallimar” tem como inspiração a criação da primeira fragrância oriental do mundo, desenvolvida em 1925 pelo perfumista francês Jacques Guerlain. O aroma atemporal e intensamente sensual remete aos Jardins de Shallimar, conhecidos como o templo do amor.

A narrativa também se baseia na história indiana do imperador mongol e de sua amada imperatriz, que inspirou a criação olfativa. No resplendor, elementos como fava tonka, bergamota, íris e sândalo compõem a ambientação, fazendo referência ao templo do amor eterno, o Taj Mahal.

Na cabeça e no corpo, a fantasia traz diadema indiano, sari e joias da imperatriz Mumtaz Mahal, ricamente trabalhados em seda pura, cristais e micro pedras. As serpentes que compõem a fantasia simbolizam o elixir da paixão, revelando o segredo do criador.

A criação da fantasia é assinada pelo estilista João Bosco. A coreografia é de Marcos Maciel e Cássio Soares, com maquiagem de Tiago Berg.

Saiba tudo sobre Eduarda Barra

Nome: Eduarda Barra

Eduarda Barra Cidade: Limoeiro do Ajuru

Limoeiro do Ajuru Signo: Libra

Libra Ocupação: modelo e acadêmica de Enfermagem

modelo e acadêmica de Enfermagem Altura: 1,75 m

1,75 m Peso: 67 kg

67 kg Instagram: @barraeduardaa

@barraeduardaa TikTok: @eduardabarra_

@eduardabarra_ Estilista: João Bosco

João Bosco Coreógrafos: Marcos Maciel e Cássio Soares

Marcos Maciel e Cássio Soares Maquiagem: Tiago Berg

