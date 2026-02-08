Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo

Modelo e acadêmica de Enfermagem, a representante de Limoeiro do Ajuru apresenta a fantasia “Shallimar”, inspirada na essência do amor e na tradição oriental

O Liberal

A candidata do Clube do Remo, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Eduarda Barra, natural de Limoeiro do Ajuru. Modelo e acadêmica de Enfermagem, ela entra na passarela com a fantasia “Shallimar – a essência inebriante do amor”. Libriana, Eduarda tem 1,75 m de altura e pesa 67 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

Eduarda Barra (Clube do Remo)

Conheça a história da fantasia da candidata do Clube do Remo

A fantasia “Shallimar” tem como inspiração a criação da primeira fragrância oriental do mundo, desenvolvida em 1925 pelo perfumista francês Jacques Guerlain. O aroma atemporal e intensamente sensual remete aos Jardins de Shallimar, conhecidos como o templo do amor.

A narrativa também se baseia na história indiana do imperador mongol e de sua amada imperatriz, que inspirou a criação olfativa. No resplendor, elementos como fava tonka, bergamota, íris e sândalo compõem a ambientação, fazendo referência ao templo do amor eterno, o Taj Mahal.

Na cabeça e no corpo, a fantasia traz diadema indiano, sari e joias da imperatriz Mumtaz Mahal, ricamente trabalhados em seda pura, cristais e micro pedras. As serpentes que compõem a fantasia simbolizam o elixir da paixão, revelando o segredo do criador.

A criação da fantasia é assinada pelo estilista João Bosco. A coreografia é de Marcos Maciel e Cássio Soares, com maquiagem de Tiago Berg.

Saiba tudo sobre Eduarda Barra

  • Nome: Eduarda Barra
  • Cidade: Limoeiro do Ajuru
  • Signo: Libra
  • Ocupação: modelo e acadêmica de Enfermagem
  • Altura: 1,75 m
  • Peso: 67 kg
  • Instagram: @barraeduardaa
  • TikTok: @eduardabarra_
  • Estilista: João Bosco
  • Coreógrafos: Marcos Maciel e Cássio Soares
  • Maquiagem: Tiago Berg

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda