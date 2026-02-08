Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo
Modelo e acadêmica de Enfermagem, a representante de Limoeiro do Ajuru apresenta a fantasia “Shallimar”, inspirada na essência do amor e na tradição oriental
A candidata do Clube do Remo, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Eduarda Barra, natural de Limoeiro do Ajuru. Modelo e acadêmica de Enfermagem, ela entra na passarela com a fantasia “Shallimar – a essência inebriante do amor”. Libriana, Eduarda tem 1,75 m de altura e pesa 67 kg. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.
Conheça a história da fantasia da candidata do Clube do Remo
A fantasia “Shallimar” tem como inspiração a criação da primeira fragrância oriental do mundo, desenvolvida em 1925 pelo perfumista francês Jacques Guerlain. O aroma atemporal e intensamente sensual remete aos Jardins de Shallimar, conhecidos como o templo do amor.
A narrativa também se baseia na história indiana do imperador mongol e de sua amada imperatriz, que inspirou a criação olfativa. No resplendor, elementos como fava tonka, bergamota, íris e sândalo compõem a ambientação, fazendo referência ao templo do amor eterno, o Taj Mahal.
Na cabeça e no corpo, a fantasia traz diadema indiano, sari e joias da imperatriz Mumtaz Mahal, ricamente trabalhados em seda pura, cristais e micro pedras. As serpentes que compõem a fantasia simbolizam o elixir da paixão, revelando o segredo do criador.
A criação da fantasia é assinada pelo estilista João Bosco. A coreografia é de Marcos Maciel e Cássio Soares, com maquiagem de Tiago Berg.
Saiba tudo sobre Eduarda Barra
- Nome: Eduarda Barra
- Cidade: Limoeiro do Ajuru
- Signo: Libra
- Ocupação: modelo e acadêmica de Enfermagem
- Altura: 1,75 m
- Peso: 67 kg
- Instagram: @barraeduardaa
- TikTok: @eduardabarra_
- Estilista: João Bosco
- Coreógrafos: Marcos Maciel e Cássio Soares
- Maquiagem: Tiago Berg
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
