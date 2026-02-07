Lohanne Lima fala sobre emoção de passar a faixa no Rainha das Rainhas 2026

A vencedora do concurso Rainha das Rainhas 2025, Lohanne Lima, falou sobre a emoção de voltar à passarela para passar a faixa à nova soberana do Carnaval paraense em 2026. Em entrevista, a representante do Clube do Remo comentou os sentimentos que antecedem a cerimônia, marcada para a noite deste sábado (7), quando encerra oficialmente o reinado e participa, mais uma vez, de um dos momentos mais simbólicos do evento.

Segundo Lohanne Lima, o sentimento é de gratidão após um ano à frente do título. “É uma emoção de gratidão, aquela sensação de missão cumprida e de realização. Estou aproveitando cada segundo para guardar tudo bem direitinho na memória”, afirmou a rainha de 2025.

Lohanne também relatou que a emoção surgiu logo ao chegar ao local do concurso. “Assim que entrei, a emoção veio forte”, disse.

