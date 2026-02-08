Capa Jornal Amazônia
Rainhas 2026

Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Carlen Baia, candidata do Clube de Engenharia

Bacharel em Serviço Social, a representante de Abaetetuba leva à passarela a fantasia “The Diva”, inspirada na energia e na liberdade da era disco.

O Liberal

A candidata do Clube de Engenharia, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Carlen Baia, natural de Abaetetuba. Bacharel em Serviço Social, ela entra na passarela com a fantasia “The Diva, a energia pulsante que vibra na pista de dança”. Canceriana, Carlen tem 1,64 m de altura e pesa 63 kg.

Veja mais imagens da apresentação:

Carlen Baía (Cube de Engenharia)

Conheça a história da fantasia da candidata do Clube de Engenharia

A fantasia “The Diva” é inspirada na era disco, período em que a única regra era dançar. A sintonia entre corpo e música transcende limites e salta para a pista como uma energia que o corpo não consegue conter.

As divas da era disco surgem como musas inspiradoras, marcadas pela alma livre e pela ousadia. Mais do que cantoras, elas representavam um estilo de vida e uma postura de liberdade, em contraponto ao conservadorismo da época.

O corpo da fantasia ressalta as curvas femininas, relembrando a forma subversiva como essas artistas se apresentavam. O resplendor retrata a energia que transcende a música, sai do disco para a vitrola e contagia a pista de dança.

A criação da fantasia é assinada por Marcos Avelino e Inry Gleyson. A coreografia é de Ataíde Júnior e Yan Lobato.

Saiba tudo sobre Carlen Baia

  • Nome: Carlen Baia
  • Cidade: Abaetetuba
  • Signo: Câncer
  • Ocupação: bacharel em Serviço Social
  • Altura: 1,64 m
  • Peso: 63 kg
  • Instagram: @taty_baia
  • Estilistas: Marcos Avelino e Inry Gleyson
  • Coreógrafos: Ataíde Júnior e Yan Lobato

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

.
Logo portal oliberal

