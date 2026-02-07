Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Carlem Baía fala sobre emoção de ser a última no Rainha das Rainhas 2026

Representante do Clube de Engenharia, assistente social de 24 anos será a última a se apresentar no concurso

Hannah Franco/ O Liberal

A assistente social Carlem Baía, de 24 anos, falou sobre a emoção de ser a última candidata a se apresentar no concurso Rainha das Rainhas 2026. Representante do Clube de Engenharia, ela comentou, em entrevista, o sentimento ao descobrir que fechará o desfile, posição definida durante o sorteio da ordem das apresentações, realizado antes do início do concurso.

Segundo Carlem Baía, a definição do número trouxe nervosismo ainda maior do que a expectativa de subir ao palco.

“Foi uma emoção muito grande. Eu estava muito nervosa no momento do sorteio, mais até do que quando penso em subir ao palco, porque eu não queria ser uma das primeiras. Quando saiu o último número, veio um alívio e uma felicidade enormes, porque vou fechar o concurso”, afirmou.

Apesar da preferência pelo encerramento, a candidata ressaltou que se sente preparada para qualquer posição, resultado de um trabalho construído ao longo do tempo.

“Qualquer numeração seria boa, porque eu trabalhei muito para estar aqui. Não importa se fosse a primeira ou a última, mas confesso que fechar o concurso, para mim, é melhor. É uma honra encerrar o Rainha das Rainhas, e estou muito feliz e confiante”, disse Carlem Baía.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

