Rainhas 2026: candidatas fazem ensaio geral no Hangar nesta sexta-feira (6)

As candidatas do Rainha das Rainhas 2026 participaram, nessa sexta-feira (6), do ensaio geral para o concurso. As estrelas deste ano ajustaram os últimos detalhes no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde acontece o evento. A programação ocorre na noite deste sábado (7).

O momento contou com a presença dos dançarinos e coreógrafos Rolon Ho e Thaís Sousa, que conduziram os passos das candidatas no palco. Em 2026, 15 clubes participam do Rainha das Rainhas: Sociedade Médico Cirúrgica do Pará, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros (COCB), Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Tênis Clube, Grêmio Literário e Recreativo Português, Assembleia Paraense, Pará Clube, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube de Engenharia, Bancrévea, Layane Santos, Pinheirense e Clube do Remo.

O Enedina Show Music, uma das atrações do concurso, também esteve no ensaio. Para o maestro Adenilson Belo, conhecido como Kaká, é uma satisfação de participar do Rainha das Rainhas. “Estar no palco do Rainhas hoje e poder participar deste grande evento, que é referência nacional, é uma alegria muito grande”, disse.

O projeto de Igarapé-Miri atua há 20 anos e é formado por adolescentes e jovens que estudam e trabalham com música e dança. “Nós iremos fazer esse caldeirão aqui ferver! Um repertório muito eclético, com muita música animada, que valoriza muito a cultura do Estado do Pará. Vamos trazer músicas de grandes artistas”, contou o maestro.

Transmissão do concurso

A transmissão do Rainha das Rainhas 2026 promete ser um espetáculo à parte e alcançar cerca de 450 mil pessoas na Grande Belém. O concurso contará com mais de cinco horas de programação ao vivo e uma cobertura multiplataforma do Grupo Liberal, permitindo que o público acompanhe cada detalhe pela televisão, internet e redes sociais.

A transmissão ao vivo no YouTube de Oliberal.com e no Portal Oliberal.com, começará às 21h30 e segue até o encerramento do evento, com o show do Carabao. A live será exibida diretamente do Hangar e é uma alternativa para quem está fora do estado ou até fora do país e deseja acompanhar o concurso em tempo real.

Segundo a editora executiva do digital do Grupo Liberal, Heloá Canali, a proposta é oferecer diferentes formas de acompanhamento para o público.

“Pensamos uma cobertura multiplataforma para que cada pessoa possa acompanhar o Rainha das Rainhas da forma que preferir. Quem quer entrar rapidamente e saber o que está acontecendo, pode acessar o minuto a minuto no portal Oliberal.com e ver fotos, vídeos, matérias e tudo que está rolando. Quem está fora do estado ou até fora do país, além do minuto, poderá assistir à transmissão completa pelo YouTube. E para quem adora acompanhar pelos stories, rolar o feed e ver os bastidores, toda essa experiência também estará nas redes sociais do Grupo Liberal: oliberal e Rainha das Rainhas oficial. A proposta dessa cobertura é justamente dar essa liberdade de escolha ao público, garantindo que todos possam acompanhar a beleza, o glamour e os bastidores do concurso, de onde estiverem e na sua plataforma preferida”, afirmou.

Transmissão no Youtube de Oliberal.com

O coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, Tarso Sarraf, explicou que a transmissão na plataforma iniciará às 21h30, antes da TV Liberal.

"Vamos ter o apresentador Luizinho Moura, a repórter Gabi Gutierrez e Felipe Campos, fazendo entradas ao vivo, trazendo bastidores. “Vamos ter dez cenas de imagens, câmeras, drones, tudo com alta qualidade para fazermos jogada de imagem. O Grupo Liberal estará totalmente integrado trabalhando, através do Jornal Amazônia, do Jornal O Liberal, das redes sociais, do portal Oliberal.com, do g1 Pará, da TV Liberal, do Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP), enfim. Estamos em mais de 100 profissionais envolvidos na transmissão, com toda uma engenharia que vai nos ajudar a levar mais de cinco horas de transmissão. É um evento pelo qual o Grupo tem muito zelo e estamos prontos para fazer o melhor”, afirmou.

Transmissão na TV aberta, canal 7

Já às 22h50, logo após o Big Brother Brasil, a transmissão passa a ser exibida também na TV Liberal para todo o Pará. Segundo o diretor de Programação da TV Liberal, Vinicius Volpi, a partir desse horário a cobertura será unificada, com exibição simultânea na TV Liberal, no G1 Pará, no YouTube do O Liberal e no portal Oliberal.com.

“Depois do BBB, 22h50, a TV Liberal vai entrar com a transmissão. Nesse momento, o portal Oliberal.com segue, simultaneamente, com a transmissão da TV Liberal. Vamos iniciar fazendo uma abertura que será um verdadeiro espetáculo. Não posso adiantar nada sobre isso. O público vai ver na hora”, disse.

Segundo o diretor, a transmissão deste ano contará com ainda mais recursos técnicos e uma equipe ampliada. “Vamos ter mais câmeras do que no ano passado. Teremos Tayse Assis e Gabriel Pinheiro na TV. Ana Unger e Maurício Quintáiros nos comentários, assim como a Isis Vieira também nos bastidores, integrando a equipe. Nós queremos uma transmissão que não dê tempo de as pessoas perderem a atenção”, afirmou, ao destacar que a operação contará com sete câmeras, uma grua e um drone. A transmissão também contará com a participação de Paulo Marques e Luiz Urbano.

A repórter Gabi Gutierrez destacou a importância cultural do concurso e a emoção de acompanhar todas as etapas do evento. “O Rainhas é um concurso que fala muito sobre tradição e é uma coisa que se mantém com muita força ao longo de tantos anos. Passou por tantas gerações e se mantém. A gente vê, a cada ano, novas meninas revivendo esse sonho de ser a rainha soberana do Carnaval paraense. É muito legal ver a cultura paraense viva e muito bem representada, exaltada num evento tão bonito como esse, que é o Rainha das Rainhas. E poder participar da transmissão, acompanhar todo o processo desde o momento em que elas são anunciadas ao público até o momento de anunciar a grande campeã, é muito emocionante, é muito importante. Já é o meu terceiro ano cobrindo o Rainha das Rainhas, e eu me sinto muito feliz e muito grata por poder viver esse momento. Sem dúvida, a noite deste sábado vai ser emocionante”, afirmou.

Para Vinicius Volpi, o Rainha das Rainhas vai além do espetáculo. “O Rainha das Rainhas é a celebração da cultura paraense, uma tradição que atravessa gerações, desperta a memória afetiva de muita gente. Então, a nossa responsabilidade só aumenta. Queremos estar cada vez mais próximos do público e poder contar essa história de um evento tradicional com uma roupagem nova, manter viva a história”, concluiu.

Ingressos

As vendas de ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis é online, no link https://tickzi.com.br/, com limite de até 10 entradas por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. As mesas estão esgotadas. Os portões para o Rainha das Rainhas 2026 serão abertos às 20h.

Patrocinadores

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribeña, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.