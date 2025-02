Rainha das Rainhas: veja a ordem do desfiles após sorteio na noite deste sábado (22)

O Rainha das Rainhas 2025 começou! Um dos momentos mais esperados pelas candidatas, torcidas e representantes de clubes ocorreu às 21h20 deste sábado (22): o sorteio da ordem em que as candidatas entram na passarela. A partir do sorteio, ficou definida a seguinte a ordem do desfile das 13 candidatas do Rainha das Rainhas 2025:

Veja a ordem do desfile das 13 candidatas

Bragantino Assembléia Paraense Guará Park Clube de Engenharia Paysandu CSSA Pinheirense Tuna Casota Remo Pará Clube Bancrévea Cassazum

Acompanhe o minuto a minuto do Rainha das Rainhas 2025!

