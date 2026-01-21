Rainha das Rainhas: saiba qual clube é o maior vencedor da história
Em 2026, é realizada a 78ª edição do maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil
O Rainha das Rainhas completa 78 anos de história em 2026. Nesse ano, 15 candidatas concorrem ao título máximo do Carnaval paraense, no maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil. Ao todo, 23 clubes já garantiram vitória.
O maior ganhador da história do Rainha das Rainhas é a Assembleia Paraense, com 16 troféus. Em seguida, o Clube do Remo ocupa o segundo lugar, com 13 vitórias. A terceira posição é do Pará Clube, com seis conquistas. Confira abaixo os ganhadores do concurso.
Clubes que venceram o Rainha das Rainhas
- Assembleia Paraense - 16 vitórias
- Clube do Remo - 13 vitórias
- Pará Clube - 6 vitórias
- Bancrévea - 5 vitórias
- Clube de Engenharia - 5 vitórias
- Tênis Clube - 4 vitórias
- Grêmio Literário e Recreativo Português - 4 vitórias
- Paysandu - 3 vitórias
- Clube dos Advogados - 3 vitórias
- Tuna Luso Brasileira - 3 vitórias
- Jóquei Clube - 3 vitórias
- Clube Monte Líbano - 2 vitórias
- Clube dos Aliados - 2 vitórias
- Iate Clube - 1 vitória
- Asalp - 1 vitória
- Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) - 1 vitória
- Sesc - 1 vitória
- Clube dos Médicos - 1 vitória
- Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) - 1 vitória
- Clube dos Engenheiros da Petrobrás (CEPE) - 1 vitória
- Signo’s Clube - 1 vitória
- Círculo Militar - 1 vitória
- Automóvel Clube - 1 vitória
