Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas: saiba qual clube é o maior vencedor da história

Em 2026, é realizada a 78ª edição do maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil

Lívia Ximenes
fonte

Lohanne Lima foi eleita Rainha das Rainhas em 2025 e representou o Clube do Remo, o segundo maior ganhador na história do concurso (Foto: Carmen Helena / O Liberal)

O Rainha das Rainhas completa 78 anos de história em 2026. Nesse ano, 15 candidatas concorrem ao título máximo do Carnaval paraense, no maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil. Ao todo, 23 clubes já garantiram vitória.

VEJA MAIS

image Ingressos Rainha das Rainhas 2026: veja o valor e como comprar
O concurso ocorre no dia 07 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará

image Rainha das Rainhas 26: confira os signos e previsões das candidatas
Nesse ano, as librianas estão em maioria no concurso

image Conheça as 15 candidatas ao Rainha das Rainhas 2026
Evento será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar, em Belém, e celebra a 78ª edição do tradicional concurso de beleza e fantasia do carnaval

O maior ganhador da história do Rainha das Rainhas é a Assembleia Paraense, com 16 troféus. Em seguida, o Clube do Remo ocupa o segundo lugar, com 13 vitórias. A terceira posição é do Pará Clube, com seis conquistas. Confira abaixo os ganhadores do concurso.

Clubes que venceram o Rainha das Rainhas

  1. Assembleia Paraense - 16 vitórias
  2. Clube do Remo - 13 vitórias
  3. Pará Clube - 6 vitórias
  4. Bancrévea - 5 vitórias
  5. Clube de Engenharia - 5 vitórias
  6. Tênis Clube - 4 vitórias
  7. Grêmio Literário e Recreativo Português - 4 vitórias
  8. Paysandu - 3 vitórias
  9. Clube dos Advogados - 3 vitórias
  10. Tuna Luso Brasileira - 3 vitórias
  11. Jóquei Clube - 3 vitórias
  12. Clube Monte Líbano - 2 vitórias
  13. Clube dos Aliados - 2 vitórias
  14. Iate Clube - 1 vitória
  15. Asalp - 1 vitória
  16. Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) - 1 vitória
  17. Sesc - 1 vitória
  18. Clube dos Médicos - 1 vitória
  19. Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) - 1 vitória
  20. Clube dos Engenheiros da Petrobrás (CEPE) - 1 vitória
  21. Signo’s Clube - 1 vitória
  22. Círculo Militar - 1 vitória
  23. Automóvel Clube - 1 vitória

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

clubes vencedores rainha das rainhas
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda