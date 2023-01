Rainha das Rainhas: Ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (24)

Quem já assistiu de forma presencial ao concurso Rainha das Rainhas e quer repetir a experiência, e aqueles que pretendem participar do evento pela primeira vez, já podem comemorar. As vendas para os ingressos e mesas iniciam nesta terça-feira (24), ao meio-dia. O concurso ocorrerá no Hangar Centro de Convenções, no dia 11 de fevereiro.

VEJA MAIS

Para adquirir um ingresso de forma virtual, basta acessar o site IngressoSA.com ou, presencialmente, ir até as lojas de Classificados de O Liberal e Chilli Beans dos Shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping.

A compra de mesas será feita somente no Classificados de O Liberal e no Boulevard Shopping Belém. O valor do ingresso avulso, que dá acesso à pista é de R$ 30,00. Já a mesa, com quatro lugares, está no valor de R$ 250,00.