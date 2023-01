Público vai conhecer candidata do Remo e do Iate Clube de Santarém, nesta terça  (24)

Nesta terça-feira (24) o público vai conhecer mais duas candidatas do Rainha das Rainhas 2023. Serão apresentadas as candidatas do Clube do Remo e, pela primeira vez no concurso, a candidata do Iate Clube de Santarém. A cerimônia de apresentação será a partir das 19h, na Sede do Clube do Remo, no bairro de Nazaré.

Esse ano, a 75ª edição do concurso, tem a participação do Iate Clube de Santarém, que vai completar 50 anos de tradição, e uma de suas comemorações é a entrada no concurso. André Carlos Oliveira, que representa a diretoria do clube em Belém, disse que a entrada no Rainha das Rainhas está no calendário de comemoração dos 50 anos.

"Entrar no concurso é uma iniciativa maravilhosa, pois carrega uma tradição do carnaval paraense. E como se trata de uma edição histórica para o Rainha das Rainhas e o Iate Clube está completando 50 anos, houve a necessidade de unir essas comemorações", destaca André Carlos.

Outro ponto colocado pelo porta-voz do clube é com relação a questão de representatividade, já que os moradores de Santarém estão empolgados e felizes por terem uma candidata do município. "Isso serve para mostrar que clubes de outros interiores do estado também podem participar", diz André Carlos.

VEJA MAIS

Quem também será anunciada para o público é a candidata do clube do Remo, que já participa do concurso desde a primeira edição. Andréa Magalhães Bezerra, que é diretora social do Clube do Remo, diz que o Clube do Remo faz parte da história da cidade de Belém, assim como do Concurso Rainha das Rainhas do Carnaval.

" É muito bom manter essa tradição. Foram dois anos sem concurso então as expectativas são muitas. Esse ano a organização está impecável, então acredito que será um evento grandioso", pontua.

Sobre a candidata deste ano, Andréa diz que vem de uma família tradicionalmente Remista. "Com certeza ela vai desfilar e defender o Clube do Remo como uma leoa. Como no futebol, nós jogamos para ganhar e a vitória é nosso objetivo. Temos uma equipe de profissionais empenhados e comprometidos em fazer o seu melhor para conquistar a vitória e a história da nossa fantasia é incrível, todos vão gostar.", brinca.

Em 2020, último concurso do Rainha das Rainhas, o Remo foi representado pela candidata Fernanda Lauria, mas que não foi classificada.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A.), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.

O Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, realizado desde 1947, é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil e o de maior prestigio e notoriedade da Amazônia. Em 2023, o Rainhas chega à sua 75º edição, um momento histórico na trajetória do evento e dos clubes participantes.

O Rainha das Rainhas 2023 terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia, OLiberal.com, Liberal FM, TV Liberal e g1 Pará). Destaque para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal e do g1 Pará e do movimento dos bastidores, em tempo real, no portal OLiberal.com.

Venda dos ingressos começa nesta terça (24)

A partir de meio-dia desta terça-feira (24), o Grupo Liberal dá início à venda de ingressos avulsos e mesas para quem deseja assistir ao Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, direto do Hangar Centro de Convenções, no dia 11 de fevereiro.

Os ingressos avulsos podem ser adquiridos virtualmente no site IngressoSA.com ou, presencialmente, nas lojas de classificados de O Liberal e Chilli Beans dos Shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping. Já as mesas serão vendidas apenas no Classificados de O Liberal e no Boulevard Shopping Belém. O valor do ingresso avulso, que dá acesso à pista é de R$ 30,00. Já a mesa, com quatro lugares, está no valor de R$ 250,00.