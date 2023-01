Cassazum apresenta candidata ao Rainha das Rainhas 2023

O Rainha das Rainhas 2023 celebra o maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia. A 75ª edição marca um momento histórico na trajetória do evento e dos clubes participantes. Entre eles, o Cassazum, que há mais de quatro décadas faz parte da história da competição. Na última quinta-feira (19), o clube apresentou a sua candidata deste ano.

A estudante de enfermagem, Mayara Baia, de 22 anos, foi a escolhida para apresentar o Cassazum. A jovem, que é modelo e também tem um olhar atento às questões sociais e busca sempre ajudar as pessoas por meio de doação de cestas básicas, vai ter a chance de tornar realidade um sonho de infância: ser a Rainha das Rainhas do Carnaval paraense. "Esse sempre foi meu sonho. Quando criança, brincava com minha primaem casa e falava que um dia iria participar do concurso", ressalta a candidata.

O diretor social do Cassazum, João Vieira, declara a satisfação do clube ao integrar mais uma edição do concurso. "O sentimento de todos da diretoria do Cassazum é de muita alegria e satisfação em participar de mais uma edição do Rainha das Rainhas. Acreditamos no trabalho do nosso estilista, na beleza e desenvoltura da nossa candidata que, com certeza absoluta, vai representar o Cassazum com muita garra e trazer o título do concurso Rainha das Rainhas 2023 para o clube que mais cresce em Belém", destacou o diretor.

Coquetel realizado na sede do Cassazum, na noite da quinta-feira, 20, marcou a apresentação da candidata ao Rainha das Rainhas 2023 (Carmem Helena / O Liberal)

Para Mayara, levar o título para o clube do coração será motivo de orgulho e satisfação. "Esse é o maior concurso de fantasia e beleza do estado do Pará e dentro do meio artístico. Será uma honra ser vencedora", complementa Mayara que, se for a Rainha das Rainhas 2023, pretende dar início a um projeto e ajudar os animais de rua.

Preparação

Estar pronta para o grande dia do concurso requer muito esforço e dedicação. Ao longo dos últimos meses, a candidata do Cassazum vem intensificando a sua preparação para o Rainha das Rainhas.

A candidata do Cassazum, Mayara Baia, vai levar beleza e muito glamour para o Rainha das Rainhas 2023 (Reprodução/Arquivo Pessoal)

"Tenho acompanhamento de um personal fazendo um trabalho de força para carregar o resplendor, minha coreógrafa que vem me ajudando muito na coreografia e desenvoltura. Também faço acompanhamento com um nutricionista com uma alimentação balanceada, focada na definição e tonificação muscular", complementa Mayara.

Além de contar com uma equipe totalmente preparada, Mayara também vai usar uma fantasia assinada pelo estilista Carlos Amilcar e promete trazer para o palco muito brilho, glamour e surpresas.

Concurso

O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar, em Belém. O concurso terá a cobertura dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão exclusiva do desfile pela TV Liberal e G1 Pará, e todo o movimento dos bastidores pelo OLiberal.com.