Rainha das Rainhas: candidatas da edição de 2025 dividem um pouco de suas histórias 

Na semana do maior concurso de fantasia e beleza do norte do país, o Rainha das Rainhas 2025, o público vai poder conhecer um pouco mais sobre as 13 candidatas que vão mostrar suas fantasias e performances no próximo sábado (22), na Assembleia Paraense. O Grupo Liberal promoveu uma série de entrevistas com as candidatas, que serão publicadas até a próxima quarta-feira (19). Elas falam de sonho, expectativa e do privilégio de participar do concurso em um ano em que Belém é sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

No primeiro dia da série o público vai saber um pouco mais da história de Alane Moraes (Guará Park) e Eliza Almeida (Cassazum). O Rainha das Rainhas já mudou a vida de muitas jovens e não foi diferente com Alane Moraes, que dois dias antes de efetuar a compra de uma passagem internacional, pois planejava passar um tempo fora do país, recebeu o convite do Guará Park e mudou toda a rota. “Já estava tudo certo para eu comprar a passagem e, de repente, me ligaram e fizeram o convite. Foi algo que eu jamais esperava, mas que eu sempre sonhei. Diante da situação inesperada, eu aceitei na hora e todos os planos mudaram”, conta a Alane.

Sobre o sonho, ela diz que desde a infância alimentou esse desejo. Ela assistia o Rainha das Rainhas acompanhada da avó e sempre brincava de se apresentar. “ Esse sonho em mim começou sendo alimentado quando eu tinha cinco ou seis anos pela minha avó, que é apaixonada por carnaval. Ela me levava para o Rainhas para assistir o concurso. Quando a gente não conseguia ir, a gente assistia em casa mesmo e fazia um verdadeiro cinema. Então, por anos esse sonho foi alimentado dentro de mim e, hoje, eu tô vivendo tudo isso”, acrescenta Alane.

Eliza Almeida, do Cassazum, diz que se sente feliz com a oportunidade, uma vez que está vivenciando uma experiência diferente em sua vida. “Eu me lembro que desde criança eu brincava com as minhas amigas de ser rainha, a gente fazia caras e bocas, fazia fantasias improvisadas. Então, eu sempre tive essa admiração muito grande pela arte, pela dança e o Rainha das Rainhas estava ali presente nesse sonho. Minha paixão é a dança e a rainha está presente nisso”, conta Eliza.

A candidata Cassazum acrescenta que nunca imaginou participar do concurso, mas sempre olhava e dizia: “Meu Deus, olha essas mulheres, elas são lindas, são maravilhosas, elas são fortes, elas carregam uma carga dessa. Eu era criança e achava aquilo o máximo”, recorda Eliza.

Sobre a COP 30, Alane pontua que "Desde o Rainha das Rainhas é um evento que gera engajamento e muitas pessoas estão envolvidas. E ressalta que não se limita a um evento de beleza e fantasia, se trata de um evento que aborda assuntos importantes que precisam ser refletidos. “Eu acredito que a presença da COP 30 em Belém faz total diferença”, acrescenta a jovem

Eliza também se sente privilegiada por fazer parte do time de 2025 e acredita que junto das demais participantes vão fazer o público se divertir, já que se trata de um concurso carnavalesco, mas também refletir. “Precisamos fazer com que o público reflita e dialogue sobre as questões da cultura e do meio ambiente. .Hoje em dia as pessoas, elas se espelham muito nas candidatas. "Então, se a gente leva certas temáticas, enfatiza o Pará. Tudo isso é muito bom. Os olhos do mundo vão estar voltados ao Pará, isso é muito importante. Muita gente ainda não tem noção do que é trazer esse evento para a Amazônia”, destaca Eliza.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.