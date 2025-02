‘Papaya’: a trilha sonora que marcou o Rainha das Rainhas

O hino oficial do Rainha das Rainhas é a música Papaya, criada originalmente pelo maestro italiano Pipo Caruso. No Brasil, a composição foi eternizada pelo tecladista Lafayette Coelho Varges, que fez parcerias importantes na década de 1960 com grandes nomes da Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys e Sérgio Reis. A voz feminina da música é de sua viúva, Dina Coelho Varges.

Em 1976, a trilha foi escolhida pelo DJ Tarrika e pelo radialista Alberto Pinheiro entre cinco opções para ser executada apenas nas chamadas do concurso na TV. No entanto, o sucesso da música fez com que ela passasse a ser adotada também durante as apresentações do concurso. Com o tempo, Papaya ganhou novas versões, ficando mais moderna e consolidando-se como um dos grandes símbolos do evento.

Lafayette Coelho, responsável por popularizar a música no Brasil, faleceu no dia 31 de março de 2021, aos 79 anos, no Rio de Janeiro.