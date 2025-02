Rainha das Rainhas 2025: Quais são os quesitos considerados pelos jurados no concurso?

Para a escolha da Rainha das Rainhas 2025, os critérios a serem observados pelos jurados estão determinados no regulamento do concurso, documento previamente conhecido por todos os representantes dos clubes. São eles: Fantasia, Apresentação Cênica e Beleza.

Clubes participantes do Rainha das Rainhas 2025

Assembleia Paraense

Casota

Guará Park

Pará Clube

Paysandu

Cassazum

Clube de Engenharia

Tuna Luso Brasileira

Bancrévea

Clube do Remo

Pinheirense

Bragantino.

O tempo das apresentações será de dois minutos em frente aos jurados, seguidos de um desfile de apresentação ao público pela passarela.

VEJA MAIS

No quesito Fantasia, serão avaliados os seguintes pontos: Concepção – ideia básica do tema proposto, apreciando sua clareza, coerência, coesão, importância e densidade cultural; Realização – a construção do traje, alegorias e elementos plástico-visuais, assim como a adequação ao tema; Informação – clareza, importância e relevância da mensagem retratada; Criatividade; Inovação; Figurino/Traje/Acessórios - capacidade de impactar positivamente o público; Harmonia das cores; Detalhes e Acabamento; Efeitos especiais.

Já no quesito Apresentação Artística, serão considerados: Adequação e riqueza melódica da trilha utilizada para retratar o tema; coreografia – dança, passos e movimentos coordenados com a trilha; Caracterização – representação dramática da personagem para retratar o tema; Desenvoltura – desembaraço e vivacidade; Harmonia – movimentos coordenados, graça, leveza e majestade da candidata; e Evolução – Fluência, progressão, espontaneidade, vibração, empolgação e uniformidade da apresentação.

Para a avaliação do quesito Beleza, os itens observados são: Simpatia, charme e elegância da candidata; Expressão – olhar e Sorriso da candidata; Maquiagem Rosto e Corporal – adequação ao tema retratado; Cores – harmonia cromática entre maquiagem e fantasia; Adequação ao tema.

Em caso de empate, o desempate será feito a partir da análise dos quesitos na seguinte ordem: Fantasia, Apresentação Cênica e Beleza.