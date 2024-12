Rainha das Rainhas 2025 divulga regulamento do concurso e anuncia primeira reunião com os clubes

O concurso Rainha das Rainhas 2025, que será realizado no dia 22 de fevereiro, divulgou nesta sexta-feira, 27, o seu regulamento (que pode ser acessado aqui). O documento estabelece as regras, prazos e etapas do evento. Para a edição do próximo ano, estão confirmados os clubes Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.

No dia 07 de janeiro, às 15h, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, será realizada a primeira reunião técnica com os representantes de cada clube. Estarão presentes membros da organização do concurso, diretores dos clubes, estilistas e seus auxiliares. Segundo os organizadores, será um momento importante para que todos os envolvidos entendam o layout do espaço com suas dimensões e dinâmica de montagem e armazenamento das fantasias no local. Será também a oportunidade para que os presentes tirem dúvidas dos detalhes que compõe o evento.

VEJA MAIS



Declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), o Rainha das Rainhas 2025 será realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, com transmissões ao vivo a partir das 20h, em OLiberal.com e TV Liberal.