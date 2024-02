Rainha das Rainhas 2024: primeira princesa do Carnaval saía de Belém para ensaiar em Barcarena

Letícia Moraes, candidata do Casota no Rainha das Rainhas 2024, conseguiu conquistar o título de primeira princesa, na madrugada deste sábado (24). Ela, que levou para o palco a fantasia “Isso é Calypso, o voo de uma estrela”, homenageando a cantora paraense Joelma, chamou a atenção dos jurados e deixou o seu estilista Evandro Cravo orgulhoso. A moça ganhou como premiação uma bolsa de 50% no Centro Universitário Fibra.

VEJA MAIS

“Eu acho que foi cem por cento dedicação da candidata que eu tive que a levou ao prêmio. Eu moro em Barcarena e ela ia para Barcana ensaiar. Nós viemos no último momento para cá, eu acho que foi fundamental, o comprometimento dela no palco, a dedicação, de comprar a briga”, afirmou Evandro,

Em conversas com Letícia, Cravo costumava dizer que ela “não seria a mais bonita, mas também não seria a mais feia”, dando a entender que iria se esforçar ao máximo para levar a jovem para os primeiros lugares. “E foi o que eu cumpri pra ela. Princesa eu disse que íamos conseguir e que a Rainha ia ser consequência. Batemos na trave, vamos tentar a coroa ano que vem”, acrescentou positivo.

Em conversa com o Grupo Liberal, Letícia afirmou que estava muito feliz pela conquista, mas que o caminho não foi fácil. “Enfrentei vários desafios nesse processo, então, estou me sentindo muito vitoriosa por ter chegado até aqui conquistado esse lugar”, declarou.

Questionada sobre a homenagem à Joelma, a candidata do Casota disparou: “Ela é o momento, o patrimônio vivo da música brasileira, então, fiquei feliz por ter reverenciado ela na minha fantasia, espero que ela tenha gostado”.