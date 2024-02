Rainha das Rainhas 2024: Coordenadores de O Liberal falam sobre cobertura do evento

Tudo pronto para a realização do Rainha das Rainhas 2024 na noite deste sábado (23), na sede campestre da Assembleia Paraense. Apesar do concurso já estar na 76ª edição, a cobertura do tradicional evento terá muitas novidades este ano, já que será transmitido de forma 100% on-line.

VEJA MAIS

De acordo com Felipe Melo, chefe de conteúdo do O Liberal, esta edição do RR é um novo desafio para os profissionais envolvidos, visto que chega aos telespectadores com um novo formato em 2024. Para a transmissão deste ano, ele garante que tudo está sendo pensado com muito carinho e respeito ao público.

"Estamos preparando uma cobertura especialíssima e ampla aos nossos seguidores. Estaremos conectados e divulgando todos os momentos nas nossas redes sociais. Isso envolve desde a preparação, antes do início do desfile, os bastidores, curiosidades e entrevistas com as pessoas que fazem parte deste grande evento", detalha Felipe Melo.

Felipe Melo, diretor de conteúdo do jornal O Liberal (Foto: Igor Mota / O Liberal)

No próximo domingo (25), o jornal O Liberal contará com uma edição especial e um caderno de 16 páginas voltado ao Rainha das Rainhas, o mais antigo concurso de beleza e fantasia da região Norte, criado em 1947. O caderno especial e inédito traz diversas fotos, com a cobertura completa do concurso e QR Codes que direcionam os leitores aos vídeos do desfile que estão publicados nas redes sociais do grupo.

"A cobertura do Rainhas é um grande momento. Nossas expectativas são as melhores possíveis para o novo formato que estamos apresentando e planejando há bastante tempo. É sempre uma satisfação poder realizar e cobrir esse evento neste momento que a gente sabe que a cidade para e assiste ao concurso. É importante mostrar uma cultura que é nossa, porque o Rainhas é isso, vai além da beleza. Vai ser muito especial e o público pode acompanhar todos os momentos nas nossas redes sociais e no portal”, promete o diretor.

As 13 candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 e a campeã da edição de 2023, Monã Vianna (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Anna Peres, editora executiva do Portal OLiberal.com, diz que a edição deste ano vai ser uma forma de aliar a tradição do concurso com a audiência digital, já bastante consolidada no portal. Segundo ela, o desfile realizado pelo Grupo Liberal, é extremamente importante e atemporal, tendo inúmeros fãs até hoje, 77 anos após sua criação.

“A grande novidade é que a cobertura é totalmente digital. Com isso, estamos com uma grande equipe, tanto no portal, quanto nas redes sociais”, conta a editora.

Este ano, as redes sociais de O Liberal e do concurso Rainha das Rainhas funcionarão como grande ponto de apoio para uma cobertura multiplataforma, especialmente no feed e Stories do Instagram e no X (antigo Twitter). De acordo com Elva Vieira, coordenadora das redes sociais do grupo, a intenção é levar para o público tudo o que as câmeras da transmissão não irão mostrar, como curiosidades, bastidores, "spoilers" das apresentações, torcidas e conversas com as candidatas.

Elva Vieira, coordenadora das redes sociais de O Liberal (Foto: Igor Mota / O Liberal)

“Estamos com uma equipe pronta para levar o Rainha das Rainhas para as redes sociais em tempo real. Além disso, teremos três influenciadores digitais colaborando: Isis Vieira, Paulo Colucci e Paloma Corrêa, que irão agregar, cada um com sua personalidade, com a cobertura do evento. As redes sociais serão de total importância para a entrega de conteúdos mais completos e pensados para performar em cada canal. Neste ano, a equipe está maior do que nos anos anteriores, para ser possível levar aos seguidores muita informação em tempo real com a qualidade do Grupo Liberal que nossa audiência já conhece”, garante Elva.

Interação do público

Os fãs do desfile também terão a chance de deixar seus comentários a respeito do concurso em tempo real. Durante a transmissão, os seguidores poderão interagir com os apresentadores por meio da hashtag #Rainhas2024. Perguntas, comentários e dúvidas terão destaque durante a transmissão ao vivo e também durante o minuto e minuto no Portal, um espaço dedicado para cobertura do evento dentro de OLiberal.com.

Vídeos serão o destaque da cobertura

Além da equipe das redes sociais, a 76ª edição do desfile paraense conta com a participação da Ryper, agência contratada para a realização de vídeos do evento. Segundo Myrian Gaia, responsável pela empresa, serão cerca de nove pessoas envolvidas e divididas em dois grupos: a equipe do "real time", ou seja, conteúdos captados com celular editados e postados durante o evento, e publicados imediatamente nas redes sociais do jornal, e a equipe "Films" onde vamos produzir um filme do resumo e melhores momentos desse evento que vai sair alguns dias após o concurso.

Equipe da empresa Ryper (Foto: Divulgação / Ryper)

“Estaremos produzindo conteúdos para a página do Instagram do Rainhas, onde será postado todos os detalhes do evento, curiosidades, entrevistas, histórias e também vão ser compartilhados nas páginas do TikTok, Twitter. Toda equipe está muito animada e empolgada para viver isso, estamos nos dedicando muito para que vocês consigam sentir o que é o Rainhas das Rainhas aí da sua casa, acompanhar tudo e se encantar com esse evento”, promete.

O Rainhas das Rainhas 2024 será realizado no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)