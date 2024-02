Rainha das Rainhas 2024: candidatas visitam Grupo Liberal e conhecem veículo zero km da campeã

As 13 candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2024 realizaram, na tarde desta quarta-feira (21), a tradicional visita à sede do Grupo Liberal, localizada no bairro do Marco, em Belém. Durante a programação, elas conheceram de perto a Redação Integrada, participaram ao vivo da transmissão da Rádio Liberal + e conheceram um dos principais prêmios do concurso, que será entregue à vencedora: um veículo Citroën C3. Além dele, a vitoriosa ganhará uma bolsa integral de estudos ou de pós-graduação no Centro Universitário Fibra.

Elas foram recepcionadas pela diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, e Ronaldo Maiorana Júnior, também do Grupo Liberal. No encontro, foi expresso a relevância destas estarem presentes em mais um compromisso da agenda oficial.

“É muito importante porque é tradicional que elas venham conhecer a sede do jornal e o carro, além de fazerem a foto, e também conhecerem de perto a estrutura do veículo, o movimento que é o Rainha das Rainhas aqui dentro do jornal, nossos colaboradores, é uma estrutura enorme com várias pessoas envolvidas no trabalho do concurso”, declarou Rose.

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 visitam Redação Integrada (Thiago Gomes / O Liberal)

Já para Ronaldo Maiorana Júnior desejou que a visita das jovens fosse proveitosa e falou sobre a tradição do concurso, que completa 76 anos e será pela primeira vez transmitido com exclusividade pelo portal OLiberal.com, YouTube e suas redes sociais.

“O Rainha das Rainhas é um concurso de tradição quase secular, que nós temos muito orgulho em seguir realizando, espetáculos mais bonitos e mais modernos, ano após anos”, complementou Ronaldo Maiorana Júnior.

Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, foi quem recebeu as candidatas na redação. Elas desfilaram pelas baias e foram aplaudidas pelos funcionários de plantão. “Para nós, é uma honra receber todas elas, cada um merece ganhar. Sabemos da dedicação que elas colocam nesse concurso, então, acolhê-las na nossa redação é uma satisfação com as visitas ilustres”, enfatizou.

A diretora-geral do concurso, Giordana Maiorana, disse estar emocionada em participar da organização do evento mais um ano. Já em ritmo acelerado e na contagem regressiva para o grande dia chegar, a equipe está com as melhores expectativas possíveis. “Queremos entregar sempre o melhor, uma transmissão de qualidade, um material de qualidade, 100% digital, tanto no portal quanto nas redes sociais, aproximando sempre mais o público que gosta do concurso e quem quer conhecer”, acrescentou.

Na quinta-feira (22), véspera do Rainha das Rainhas, as candidatas de cada clube participação do ensaio geral na sede campestre da Assembleia Paraense, e poderão ter a prévia do que será o concurso, conhecendo o palco e a estrutura do espaço. Na sexta-feira (23), na grande noite, a partir das 20h, elas desfilam e uma será coroada como a Soberana do Carnaval de 2024.

Presentes

Ao final da visitação na sede do Grupo Liberal, as 13 candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 foram presenteadas. Dentro as lembranças, elas levaram um kit da Cerveja Caribeña, com as bebidas e boné. A ação serviu para descontrair e aliviar a ansiedade das jovens às vésperas do concurso. No hall de entrada, cada uma recebeu seu presente e pode entrar em clima de confraternização com seus familiares, maquiadores, estilistas e acompanhantes.

Kits da Cerveja Caribeña foram dados como lembranças às candidatas para brindarem momento especial do concurso (Thiago Gomes / O Liberal)

FALTA POUCO PARA O GRANDE DIA

As candidatas possuem uma agenda cheia de compromissos durante a semana do concurso. As jovens já visitaram a Cia. Cabanos, o Centro Universitário Fibra e a sede do Grupo Liberal. O último compromisso geral ocorre no dia 22 de fevereiro, quando todas participam do ensaio geral no palco da sede campestre da AP.

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Participam da disputa o Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube Guará Park, Clube do Remo, Assembleia Paraense, Cassazum, Paysandu, Casota, Brancrevéa, Tênis Clube, Tuna Luso Brasileira e Grêmio Literário Português.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping e no ingressosa.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

Mimos foram distribuídos às 13 candidatas (Thiago Gomes / O Liberal)