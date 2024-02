Rainha das Rainhas 2024: Ensaio geral é realizado nesta quinta-feira (22), na Assembleia Paraense

Na tarde desta quinta-feira (22), as candidatas do Rainha das Rainhas 2024 farão o Ensaio Geral do desfile na Assembleia Paraense, na avenida Almirante Barroso, espaço onde acontecerá o concurso. As 13 candidatas dão início aos ensaios com suas coreografias a partir das 16 horas no local e se preparam para a disputa de beleza e fantasia que será transmitida no portal O Liberal.

Além do título de Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense, a campeã levará para casa um carro Citroën C3 e uma bolsa integral de estudos ou de pós-graduação no Centro Universitário Fibra. As quatro candidatas consagradas como princesas conquistam uma bolsa de estudos de 80% na instituição.

Onde compro ingressos para o RR?

Os tickets de acesso para o desfile deste ano são vendidos de forma presencial e on-line. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping. Já para quem preferir comprar sem sair de casa, há ainda a opção de compra no site do ingressosa.com.

Quanto custa o ingresso?

Pista - meia promocional (3ª lote) - R$ 60,00.

Quais clubes estão na disputa?

Participam da disputa o Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube Guará Park, Clube do Remo, Assembleia Paraense, Cassazum, Paysandu, Casota, Brancrevéa, Tênis Clube, Tuna Luso Brasileira e Grêmio Literário Português.

Como assistir ao desfile?

Este ano, a transmissão será feita exclusivamente no Oliberal.com. Os telespectadores podem interagir deixando seus comentários sobre o concurso usando a hashtag #Rainhas2024.

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)