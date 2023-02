Rainha das Rainhas 2023: veja a expectativa da torcida, dirigentes e candidatas para o concurso

Ansiedade e muita expectativa. Esse é o espírito da torcida, dos dirigentes e principalmente das candidatas que que almejam ser a Rainha das Rainhas do 75° concurso, nesta noite gloriosa.

Alice Dias, torcedora da candidata da Assembleia Paraense, diz que está ansiosa mas confiante na candidata e na apresentação dela: "Esperamos que ela faça um excelente desfile, pois ela é uma menina muito linda e as expectativas são as melhores possíveis"

Monã Vianna, candidata do Iate Clube de Santarém, explica que essa é a primeira vez que o clube do município, no nordeste paraense, participa do evento. A candidata diz que ser a primeira a representar o clube e afirma que o público pode esperar muitas surpresas em sua apresentação. "Podem esperar muitas surpresas, muita inovação com coisas que ainda não foram vistas em nenhuma edição do Rainha dos Rainhas", garante.

A presidente da Tuna Luso Brasileiro, Graciete Souza Barbosa, diz que está muito ansiosa pela apresentação da candidata do clube que levou o título pela última vez em 2015. “A Tuna esse ano, vem brigando por esse título que desde 2015. Podem esperar um grande desfile da Tuna, de uma grande bailarina”, afirma.

A representante do Guará Acqua Park, Aline Carla, explica que pra controlar a ansiedade se agarra à fé que tem em Deus e na espiritualidade. Para ajudar no momento da apresentação, a jovem colocou um terço pendurado em sua fantasia. “Não existe nada melhor do que a oração e eu sempre peço nas minhas orações que a minha luz transmita ao público e aos jurados” afirma a candidata.

Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora do portal O Liberal