Rainha das Rainhas 2023: transmissão multiplataforma é novidade em concurso

A cada ano o Rainha das Rainhas inova e traz ao público novas experiências de vivenciar o que é um dos maiores concursos de beleza e fantasia do carnaval do Brasil. A edição de 2023, por exemplo, conta com a maior cobertura entre todas as 75 edições. Dessa vez, o público acompanha a programação multiplataforma do Grupo Liberal, com a participação de 60 profissionais, entre editores, repórteres, fotógrafos, técnicos, apoio e apresentadores.

A transmissão iniciou às 20h, por meio do Portal OLiberal.com, com a apresentação da Jornalista Flávia Lima e da pesquisadora em moda Felícia Maia. Além de matérias exclusivas, o público pode acompanhar os bastidores do Rainhas por meio do minuto a minuto, em tempo real, assim como nos conteúdos interativos nas redes sociais da empresa: Twitter @oliberal e Instagram @oliberal. A equipe da Rádio O Liberal seguirá com flashes e matérias exclusivas a serem rodadas na segunda-feira (13).

A equipe de O Liberal acompanha de perto o "Rainhas" para fazer a cobertura mais completa (Igor Mota / O Liberal)

Paralelamente, o G1 Pará também está com um estúdio, ao vivo, e com matérias especiais sobre os bastidores do Rainhas 2023. A apresentação é da jornalista Lissa de Alexandria, com comentários do designer, coreógrafo, figurinista e pesquisador, Fábio Purificação, e de Gigi Híbrida (Jean negrão), drag queen, figurinista e carnavalesco formado em figurino cênico pela UFPA. Remotamente, a pesquisadora Dra. em Comunicação, Ivana Oliveira, segue com comentários da edição.

A organização do evento pensou nos detalhes para que esse ano seja histórico, além de garantir a colaboração de equipes qualificadas em produção e transmissões ao vivo. “Pensamos todos os dias nos detalhes com muito carinho e dedicação. Estamos, hoje, com esta integração entre todas as equipes, um ajudando o outro no espírito de equipe, em prol de um objetivo”, disse o Head de Conteúdo do Grupo O Liberal, Felipe Melo.

Além disso, a equipe de produção está empenhada em oferecer aos espectadores uma experiência inesquecível, com imagens de alta qualidade e cobertura detalhada de todos os aspectos da competição. "O Rainha das Rainhas está agora dentro do Núcleo de entretenimento da TV Liberal. A gente pensou em um novo formato para deixar cada vez mais dinâmico, com surpresas e novidades. Foi corrida a organização, mas estamos integrados e com suporte de imagem em Ultra HD e uma unidade móvel”, reforçou o editor chefe da TV Liberal, Mauro Rodrigues.

Mauro Rodrigues, editor chefe da TV Liberal (Igor Mota / O Liberal)

