Rainha das Rainhas 2023: saiba quais são as fantasias mais pesadas do concurso

O “peso” de se tornar uma Rainha das Rainhas 2023 não fica apenas no figurativo. As candidatas precisam carregar vestimentas, que são literalmente cargas pesadas, e que podem chegar a ter mais que o próprio peso delas. Conheça quem são as candidatas com as fantasias mais pesadas do concurso:

A “Rainha” do Bancrévea, Erica Venise, pesa 53 kg, mas irá carregar na passarela do Hangar uma fantasia com cerca de 60 kg. Essa é a criação mais pesada do concurso de acordo com a passagem que foi realizada nos bastidores do evento.

“Eu fui preparada desde o início, começamos com as ferragens e em poucos meses, em agosto do ano passado, comecei a carregá-la. Eu já ensaiei várias vezes com ela e promete dar o meu melhor”, afirmou Erica, que vestirá uma fantasia assinada por André Chagas, que ganhou com Juliane Moraes em 2020.

Também quem “compete” carregando uma fantasia com o mesmo peso é a Adriana Pinheiro, do Clube do Remo, que pesa 72 kg. A “Rainha” azulina irá entrar no palco com uma fantasia pesando 60 kg assinada por Ewandro Cravo.

"A minha semana foi muito intensa e me preparei bem para conseguir suportar o peso da fantasia. Não é fácil, porque ela é pesada demais, mas confio que dará tudo certo", afirmou a candidata.

Já a segunda mais pesada - também assinada por André - com cerca de 55 kg é da candidata da ASALP, Ádria Nogueira, que pesa 56 kg. Segundo ela, para conseguir esse feito foi preciso muito treino na academia, alimentação e horas de ensaio com esplendor.

No início, a gente começou com as ferragens, depois com a estrutura durante seis meses de treinamento. Por incrível que pareça, eu não sinto mais esse peso”, confessou Ádria.

