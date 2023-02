Rainha das Rainhas 2023: Juliane Santos abre o concurso desfilando e relembra vitória no Hangar

A Rainha das Rainhas 2020, Juliane Santos, da Asalp, abriu o desfile do concurso de beleza, que ocorre no Hangar, na noite deste sábado (11). As 14 candidatas deste ano de 2023 desfilam em seguida.

Em conversa com a equipe do Grupo Liberal, a dona do reinado mais longo do “Rainhas” falou que está sentindo o mesmo frio na barriga que sentiu ao entrar no palco quando competição.

“Estou com a expectativa a mil, muito ansiosa, grata a Deus por me permitir viver esse momento que foi tão importante para mim. Eu vou passar essa faixa com muito alegria”, declarou.