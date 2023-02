Rainha das Rainha 2023: concurso retorna com grades expectativas

A noite do Rainha da Rainhas 2023, neste sábado (11), foi muito aguardado pelo público e pelos clubes que organizaram verdadeiras alegorias. A primeira pessoa a chegar no Hangar Centro de Convenções entrou no espaço por volta das 9h. As 14 equipes trabalharam duro para que o espetáculo aconteça dentro do horário previsto e sem surpresas.

A empresária Luana Garcia veio pela primeira vez para o concurso. A comemoração é dupla. “Estar aqui é uma realização de sonho, ainda mais comemorando meu aniversário e o carnaval. Escolhi essa data tão importante para vibrar ao lado das candidatas. O coração está a mil”, disse a empresária.

Cada troféu é um item desejado pelas candidatas (Thiago Gomes / O Liberal)

Entre os corres dos bastidores estava o estilista Rodolfo Gomes, um dos criadores da fantasia da candidata do Paysandu Esporte Clube. Com mais de 30 quilos, a alegoria é uma homenagem. “O carnaval é uma festa e nossa criação quis dar ênfase na vida. Foram mais de 20 dias intensos para entregar esse espetáculo. A nossa mensagem é: vamos celebrar o que é preciso celebrar, nosso bem maior!”, disse o profissional.

O bailarino Ian Almeida, de 29 anos, estava ansioso pelo início do desfile. “Eu vim por curiosidade. Sempre acompanhei pela televisão, mas a expectativa é grande de ver as alegorias e as coreografias. É a realização de um sonho”, comentou o artista.

Patrícia Lopes garante que o Rainhas volta em grande estilo (Thiago Gomes / O Liberal)

“Hoje nós estamos aqui para celebrar um concurso que nós esperamos muito por isso. Foram dois anos longe e viemos, esse ano, em grande estilo. As fantasias estão bem grandes, todos estão eufóricos. Essa edição vai ficar uma surpresa gostosa”, reforçou a coordenadora do Grupo Liberal, Patrícia Lopes.

O Rainha das Rainhas 2023 tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.