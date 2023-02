Rainha das Rainhas 2023: ‘É do Pará’ terá edição especial sobre o concurso

Dia de Rainha das Rainhas é sempre um dia especial e esse ano, com a retomada do concurso, não seria diferente. Por isso, o programa ‘É do Pará’, da TV Liberal, preparou uma edição temática em comemoração ao maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia. A atração vai ao ar neste sábado (11), às 11h15.

O programa será todo dedicado ao Rainhas, apresentando um apanhado histórico das 75 edições do concurso. A apresentadora Tainá Aires vai entrevistar fãs incondicionais do evento e rainhas que marcaram época.

No quadro ‘Na Hora da Broca’, a receita da vez é a ‘Taça Charllote’, uma sobremesa com sorvete, brigadeiro e bolo que leva o nome da fantasia de Alane Dias, vencedora do concurso em 2018, pelo Grêmio Literário e Recreativo Português. “O programa é uma homenagem mais que merecida para um dos poucos, senão, o único, concurso de carnaval de salão que ainda existe no país. Teremos declarações emocionantes de pessoas que fizeram parte dessa história, desde as rainhas que venceram o concurso na década de 1970, até as rainhas mais recentes”, antecipa Tainá.