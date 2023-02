Candidatas do Rainha das Rainhas 2023 participam de ensaio geral no Hangar

Faltando um dia para a realização do concurso Rainha das Rainhas 2023, as 14 candidatas participaram de ensaio geral, nesta sexta-feira (10), no Hangar Centro de Convenções e Feiras, em Belém. O ensaio serviu para elas se habituarem à passarela onde irão fazer as apresentações, e em seguida, desfilar simultaneamente para os jurados e público.

A consultora artística do “Rainhas” e professora de dança, Ana Unger, foi quem coordenou o ensaio das candidatas. Esse é o segundo encontro de Unger com as competidoras e elogiou a evolução de presença de palco e disciplina das jovens.

“Esse grupo é muito disciplinado, educado e focado. Elas ouvem muito o que eu digo, absorvem as dicas. Para elas fazerem um grande espetáculo, é muito importante que continuem assim, e busquem atenção plena na hora o desfile”, destacou Ana Unger.

Um dos pontos mais importantes desse “penúltimo” encontro com as “Rainhas” é ensaiar várias vezes o posicionamento delas no palco de acordo com cada resultado. Patrícia Lopes, membro da coordenação do concurso, explica que essa “brincadeira” é “simula o que mais perto do possível que eles podem chegar”, evitando possíveis falhas.

Transmissão

O portal OLiberal.com será responsável por fazer uma espécie de "esquenta", por volta das 22h, levando para os fãs do concurso todos os detalhes do evento, em tempo real. Com uma cabine posicionada “perto” das cabines das candidatas, Flávia Lima, jornalista que irá comandar a transmissão on-line, promete trazer toda a "expectativa, novidades, spoilers das fantasias e a emoção da vencedora após o resultado”.

“Estar nos bastidores vai ser muito bom porque iremos trabalhar com toda a expectativa que nós como comentaristas e o público está sentindo ao mesmo tempo. Vai ser uma experiência maravilhosa e estamos todos ansiosos para saber o que irá ocorrer nas passarelas”, afirmou a coordenadora do curso de Moda da Unama, Felicia Maia, que estará na transmissão como comentarista.

Já a TV Liberal, afiliada a Rede Globo, pode trazer uma transmissão histórica, que contará com as apresentações da jornalista Layse Santos e do cantor e compositor Jeff Moraes. O “Rainhas” será exibido logo após o programa “Altas Horas”.

“Estou super feliz de participar dessa festa, estava há um tempo sem trabalhar na apresentação, já trabalhei como repórter, apresentadora, como comentarista. Eu acho que vai ser uma festa linda. A gente sempre sente o frio na barriga”, destacou Layse Santos.

Para Jeff Moraes, a “deputação” no evento também causa um frio na barriga e se diz ansioso para entrar ao palco, celebrando o “carnaval da Amazônia”.

O jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto, que será o novo mestre de cerimônias do concurso, também participou do ensaio após 13 anos afastado. Segundo ele, exercer esse papel é digno de muito orgulho.

“Vou assumir um papel importante que pertenceu ao Adenirson Lage. Serei a última pessoa que terá contato com elas antes do desfile, estarão nervosas, e cabe a mim tornar tudo mais leve”, afirmou Ismaelino.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.