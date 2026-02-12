Após coroação, Layane Santos desfila em carro dos bombeiros pelas ruas de Capanema; vídeo

A Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, representante do Guará Park, foi recebida com festa em Capanema, município onde nasceu. A soberana desfilou, na manhã desta quinta-feira (12), em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade e foi saudada com aplausos e manifestações de carinho da população, que celebrou a conquista inédita para o clube e para o município.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da Prefeitura. Em publicação oficial, o órgão destacou a importância do título para a cidade.

“A Prefeitura de Capanema celebra essa vitória com todo o povo, reafirmando que conquistas como essa fortalecem a nossa identidade, elevam a autoestima da cidade e mostram ao Pará a grandeza do nosso talento e da nossa cultura”, dizia o post.

A coroação de Layane ocorreu na madrugada do último domingo (8), durante evento realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. A edição marcou os 78 anos do tradicional concurso carnavalesco.

Na passarela, Layane apresentou a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, criação inspirada na identidade amazônica e construída a partir de elementos simbólicos de força e transformação. A apresentação contou com coreografia assinada por Walter Júnior e Júnior Freitas, elaborada para dialogar com o conceito visual do figurino.

De acordo com diretor social, o ato em Capanema também reforça a dimensão cultural da conquista. Para ele, o título vai além de um concurso de beleza e simboliza uma celebração da cultura paraense e das tradições que atravessam gerações no município.

“Não é só um título de beleza, é uma celebração da cultura paraense e das nossas tradições”, destacou Júnior Freitas.

Ele avalia ainda que o reconhecimento público tem potencial de gerar impacto social, especialmente entre jovens e crianças da cidade, ao mostrar que é possível alcançar projeção além dos limites do município. “Quando alguém da comunidade conquista esse reconhecimento, isso inspira outras pessoas a acreditarem que também podem chegar lá”, disse.