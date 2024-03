Projeto social leva alegria a crianças da Pratinha e planeja Páscoa solidária

Fazer uso da arte e da educação para levar alegria a crianças e adolescentes do bairro da Pratinha 2, em Belém, é o principal objetivo do projeto social Brincando, Criando e Aprendendo (BCA), criado há 15 anos para atender às comunidades daquele entorno. Vivendo exclusivamente de doações e angariando recursos por meio de ações como bazares, bingos e sorteios, além de venda de latinhas e material reciclado, o projeto abraça cerca de 80 crianças e jovens cadastrados no bairro. Neste mês, a ação principal do grupo é a Páscoa solidária, que vai levar ovos de chocolates aos pequenos nas próximas semanas.

VEJA MAIS

Coordenadora do projeto, Alessandra Pinheiro explica que são realizadas várias ações de forma permanente ao longo do ano. Por exemplo, há uma biblioteca comunitária onde são feitos saraus de leituras e de onde os jovens podem emprestar livros para ler. Outras atividades desenvolvidas são as quadrilhas juninas, passeios de férias e oficinas variadas, de circo, fotografia e outros temas.

“Eu sou da arte, sou atriz de teatro, então a gente tem amigos e parceiros que fazem as oficinas. A gente monta a turma, arrecada material para fazer a oficina e vai montando o semestre, que sempre traz uma novidade. A gente não tem uma coisa fixa, tem oficinas montadas de acordo com as demandas que vêm aparecendo com os amigos”, explica.

O projeto surgiu a partir da mãe de Alessandra, e a família morava na Pratinha. A coordenadora tem experiência no Conselho Tutelar, e a mãe se formou em pedagogia. “Houve o assassinato de duas crianças da comunidade, e ela começou a colocar em prática essa atuação com crianças, a gente se preocupa muito com o horário de vulnerabilidade, quando elas não têm atividades”.

Páscoa solidária

Além da agenda ao longo do ano, também são feitas ações especiais, como a distribuição de presentes no dia do Natal. Neste mês, que marca a Páscoa, haverá uma ação especial na manhã de domingo do dia 31, com a participação do coelho e de atividades lúdicas. Nessas ocasiões, a abrangência do projeto cresce e comunidades vizinhas da Pratinha também são atendidas. “A gente entende que uma criança vê a outra ganhando um ovo de chocolate e seria maldade não estender um pouquinho”, diz Alessandra.

Voluntário no projeto e irmão da coordenadora, Júlio Pinheiro é também o coelho da Páscoa - ele que veste a fantasia para distribuir os chocolates aos pequenos. O participante ressalta que um dos maiores objetivos do projeto é levar às crianças e aos adolescentes do bairro um pouco mais de qualidade de vida e de diversão, por meio das atividades.

VEJA MAIS

“A nossa área da Pratinha, e eu nasci lá, não tem muita coisa. Tem muito diferencial no centro que a gente acaba levando para a nossa área, a gente não tem uma praça, não tem um local grande para as crianças aparecerem, então a gente acaba levando o que vê aqui fora, que elas não conseguem ver. Na quadrilha, por exemplo, eles ficam espantados”, conta.

Júlio também acredita que há um impacto social a partir das ações. No caso dos saraus e das leituras, ele observa o desenvolvimento na fala, na leitura e na conversa das crianças e dos adolescentes. “Tinha muita criança mais tímida e, pela leitura, acabam se abrindo mais, conversando mais, entendendo um pouco mais. E a gente vê muito no olhar deles a gratidão”.

A cabeleireira Janilce Pinheiro, de 38 anos, viu uma grande evolução em sua filha, Maria Sofia, de 11 anos, que participa do BCA. Elas moram na mesma rua onde as ações são realizadas, e a criança começou a fazer parte aos quatro anos de idade.

“Até hoje ela pega livro para ler na biblioteca, coloco ela para ler um livro por mês durante as férias. Ela começou no teatro, participa da quadrilha, em todas as ações ela está. A Sofia era tímida, e começou a participar do teatro sem fala, porque não sabia ler. Depois começou a aprender a ler na biblioteca, junto com a escola, e ficou mais falante. Hoje consegue falar em público, consegue desenvolver na frente do público sem nenhuma dificuldade”, comemora a mãe.

A maior importância do projeto, na opinião de Janilce, é impedir os jovens de estarem na rua. Na Pratinha, segundo ela, não há muitos projetos, e nem atividades extracurriculares para ocupar o tempo das crianças. “A gente vê que eles gostam de participar, são interessados em contribuir com a comunidade”, diz. Além de Sofia, o enteado de Janilce, Leandro, de 13 anos, também é membro do grupo. Embora tenha resistido no começo, por ser tímido, hoje já gosta das atividades e também teve melhoras na fala e no desenvolvimento.

Apoio

Devido às várias ações ao longo do ano, o projeto Brincando, Criando e Aprendendo (BCA) necessita de doações, incluindo brinquedos, roupas, acessórios, garrafas pet e latinhas, que são usados para fazer eventos como bazares e revendas para atrair fundos e seguir desenvolvendo as atividades. Confira mais detalhes no infográfico.

Especificamente na Páscoa, o grupo conseguiu o apoio da Cacau Show, que vai doar mais de 100 ovos de chocolate para a ação, mas, como a equipe expande a atividade para outras comunidades vizinhas, ainda é preciso arrecadar mais alimentos, por isso o grupo pede apoio e doações de amigos e parceiros, e da população em geral, de caixas de chocolates. “A gente consegue fazer kits, é mais fácil do que só o ovo, e a gente acaba atendendo um número maior de crianças”, ressalta.

Para Júlio, o coelho da Páscoa, o importante é dar apoio, seja qual for. “Se a gente conseguir ajudar uma criança, já está fazendo muita coisa”, avalia. O projeto BCA tem sido um farol de solidariedade e esperança para as crianças e adolescentes da comunidade da Pratinha 2, em Belém, oferecendo momentos de alegria e promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos jovens.

Como doar

Materiais

Brinquedos, roupas, acessórios, garrafas pet e latinhas

Ovos de Páscoa ou caixas de chocolate

Ponto de doação: Salão Pink, na João Balbi, nº 174

Em dinheiro

PIX: 890.25466249

Janailma Pinheiro

Banco do Brasil