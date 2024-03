Confeiteiros de Belém apostam em inovação para a Páscoa

Inovação e criatividade marcam a páscoa deste ano para confeiteiros que empreendem na capital paraense. O mercado dos doces, que fica ainda mais competitivo nessa época, desafia os profissionais a criarem produtos que fujam do comum para cativar o público. A confeiteira Milene Moraes está entre estes profissionais e conta que agora na fase de elaboração do novo cardápio, os clientes já esperam por uma variedade de sabores e formatos. “Durante o ano inteiro e principalmente na Páscoa sempre tento trazer coisas novas para o meu público porque eles já conhecem o meu trabalho”, explica.

Entre os desafios, os confeiteiros precisam lidar com a inflação sobre os insumos necessários para suas produções que abriram o ano em alta, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou aumento na inflação sobre o chocolate em barra foi de 1,22% em janeiro de 2023, contra 2,59% no início deste ano.

A empreendedora destaca que embora seja desafiador, equilibrar um bom preço para manter os clientes e não perder o lucro é essencial. “Eu tento deixar com que seja um preço, mas também não perco o valor, então sempre equilibrando para também não aumentar tanto e o meu público não mudar”, afirma. A confeiteira lembra também da diversidade de valores para o seu produto final, e explica que “as lembrancinhas saem a partir de R$28 e… o mais caro, comparando com outras marcas conhecidas, sai a R$85”.

Segundo ela, além dos sabores diversificados, a embalagem e o atendimento também são diferenciais. “Sempre tento trazer embalagens bonitas para presentear e isso acaba fazendo com que meu público se mantenha não só na páscoa como durante o ano inteiro”, pontua. A confeiteira destaca que “um dos sabores que mais saem é o de ninho com nutella, brownie e morango trufado”, mas que para esse período a aposta foi o grande sucesso do último ano. “Um dos sabores mais diferentes que foi do ano passado é o Ovo de Pudim, que sem dúvidas vai estar esse ano ainda”, ressalta.

Outra aposta interessante feita pela empreendedora, foram as embalagens reutilizáveis, que alimentam um sentimento de proteção ao meio ambiente. “O ovo de pote sem dúvidas todos os anos ele tem que vir, mas o diferente dele é porque normalmente pessoas vendem uma embalagem que se pode descartar e o meu intuito é que as pessoas reutilizem porque ela é de vidro, então dá para guardar tempero entre outras coisas”, explica. Para a páscoa deste ano, a confeiteira dobrou a meta de vendas e já aguarda ansiosa pelo retorno do público. “A partir do dia primeiro eu já vou lançar o cardápio de Páscoa e esse ano a meta [de vendas] foi dobrada”, destaca.