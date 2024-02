20% mais caros, ovos de Páscoa ainda não atraem consumidores em Belém

A pouco mais de 40 dias para a Páscoa, que, neste ano, será celebrada no dia 31 de março, já é possível ver a preparação de alguns supermercados em Belém para o feriado religioso, especialmente com o estoque de produtos feitos à base de chocolate e os tradicionais ovos de Páscoa. Lojistas do ramo estimam que os ovos de chocolate estão cerca de 20% mais caros em comparação com 2023. Quem passou pelo supermercado nesta segunda (19) pode constatar que uma unidade do item pode chegar a R$ 100.

Gabriele Caroline, auxiliar de marketing de um supermercado localizado na avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, explica que a alta de preços este ano deve impulsionar a venda de produtos para fabricação caseira do maior símbolo de consumo deste período, como barras de chocolates, formas e recheios. “A gente tem o exemplo de pessoas que preferem fazer em casa por uma renda extra ou pra ter mais, em uma quantidade melhor”, informou.

Além da carestia, a funcionária do supermercado explica que é cedo para a procura pelos itens. “As pessoas estão saindo do Carnaval, ainda não entraram no ritmo da páscoa”, avaliou. Com relação à expectativa de vendas, Gabriele explica que o movimento deve melhorar, mesmo com os ovos de chocolate mais caros, pela possibilidade de aquisição de outros produtos: “Tem um público que compra [os ovos], mas, em compensação, tem outro público que prefere também a caixa de bombom, que é algo muito prático para dar de presente”, explicou.

É o caso da socióloga Estela Santana, 53 anos. Ela estava fazendo compras em um supermercado localizado na avenida José Bonifácio, bairro de São Brás, na manhã de hoje. A consumidora se assustou com os preços que viu: “Eu não vou pagar R$ 40, R$ 50 em um ovo da Páscoa, como esses que eu tô vendo aqui”, relatou.

A socióloga Estela Santana se assustou com o preço dos ovos de chocolate (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ela conta que, nos últimos anos, tem preferido comprar barras de chocolate e caixas de bombons sortidos, que utiliza na preparação de kits de Páscoa para as crianças da família. “Eu sou vovó agora, tenho meu primeiro neto, então eu aprendi a fazer umas coisas bem artesanais que inclusive lembram mais Jesus Cristo, nesse sentido religioso”, afirmou.

“Uma caixa de chocolate, hoje em dia, tá na média de 13 a 15 reais, então eu devo gastar umas três caixas e faço uma coisa bonitinha pra dar de presente”, estimou Estela. A regra na família é que as crianças com idade até 10 anos ganhem os kits de chocolate; este ano, serão quatro pequenos sortudos. “E eles ficam felizes da vida. O importante é se unir no dia da Páscoa”, finalizou.

Preços encontrados hoje

O ovo de Páscoa mais barato encontrado nesta segunda-feira (19) em Belém foi no valor de R$ 39,59 pesando 205 gramas. O mais caro estava saindo a R$ 104,15 com peso semelhante: 225 gramas, de uma marca premium. Também foram encontrados os seguintes preços: R$ 43 (170 g); R$ 48 (257 g); R$ 59,35 (350 g); e R$ 90 (560 g).