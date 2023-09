Zequinha Marinho toma posse na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) é o mais novo membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci). Ele tomou posse nessa sexta-feira, 15, em cerimônia que comemorou os 202 anos da Independência do Brasil. O senador fará parte do Colegiado de Ciências da Educação e ocupará a cadeira de nº 61, que tem como patrono o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos.

A indicação do senador para a Abrasci se deu por sua atuação no Congresso Nacional e pela trajetória de quase três décadas dedicadas à política. “Fazer parte dessa entidade centenária, que tem por missão valorizar, promover e divulgar os valores morais e intelectuais das pessoas que colaboram com o progresso do Brasil, muito me envaidece e aumenta meu compromisso em continuar cooperando com os avanços da nossa sociedade”, comentou o senador.

Zequinha foi escolhido por atuação no Congresso (Divulgação)

O que é a Abrasci?

Fundada em 1910, a Abrasci é uma entidade cultural, instituída para resgatar a memória histórica e preservar as tradições culturais brasileiras. Ao longo desses anos, destacam-se entre seus membros: Affonso Arinos, Vieira Souto e Luís da Câmara Cascudo.

São 150 titulares que ocupam as cadeiras distribuídas em vários colegiados. Por sua formação como pedagogo e em razão da contribuição para as políticas direcionadas à educação, o senador Zequinha ocupará a cadeira destinada ao Colegiado de Ciências da Educação.

“Há quase três décadas tenho me dedicado à política, representando e defendendo os interesses dos paraenses. Agora, soma-se a essa história meu compromisso em contribuir para que a nossa Abrasci continue seus trabalhos pela preservação das tradições culturais e por manter vivo o sentimento cívico da nacionalidade brasileira”, ressalta.

Conduzida e fundada em pilares de cidadania e civismo, a Abrasci vem ganhando prestígio e respaldo social, estabelecendo parcerias com instituições no Brasil e no exterior, destacando o Instituo Histórico e Geográfico d São Paulo, Clube dos Pioneiros de Brasília, Memorial Juscelino Kibitschek de Oliveira, “Grande Oriente de São Paulo”, Fundação Cafú e Sesi-São Paulo.