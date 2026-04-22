Zema sobre ser vice: 'O que existe são 3 candidaturas e vou levar a minha até o final'

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou nesta quarta-feira, 22, que não foi procurado oficialmente pelo senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para compor a sua chapa como vice, mas que, a despeito do eventual convite, pretende manter a sua candidatura presidência até o final.

"O que tem são três pré-candidatos (de direita). Vou levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final", disse Zema em referência a Flávio e ao também pré-candidato Ronaldo Caiado. "Vamos estar juntos no segundo turno", garantiu.

Na avaliação do ex-governador, uma eleição com múltiplas candidaturas de direita tende a enfraquecer o campo da esquerda, que atualmente só possui viabilidade eleitoral com o presidente Lula, além de outros dois pré-candidatos de partidos radicais que figuram na casa do 1% nas pesquisas.

O ex-governador cita a experiência do Chile como exemplo, onde o ultradireitista Antônio Kast venceu as eleições após um primeiro turno repleto de candidatos de direita bem vontados. Ainda segundo Zema, o ex-presidente Jair Bolsonaro endossa o lançamento de múltiplas candidaturas de direita.

"Em agosto do ano passsdo, eu estive aqui em Brasília com o presidente Bolsonaro para comunicar a minha candidatura à presidência e o próprio Bolsonaro disse que quando mais candidatos à direita tiver melhor", relatou.