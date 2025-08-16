Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Zema diz que Brics 'é uma colcha de retalhos, um Frankenstein'

Estadão Conteúdo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a saída do Brasil do grupo Brics durante o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República. Segundo Zema, o bloco de países em desenvolvimento é uma "colcha de retalhos", um "Frankenstein".

"Nenhum país original do Brics é da América Latina, sequer da América. Não faz sentido. Além disso, temos um governo do PT que prega democracia, mas se alia a ditaduras e regimes sem liberdade. O Brics está nesse contexto", disse o pré-candidato. "Não é um bloco econômico, não traz benefícios claros. O Brasil precisa se aproximar de países democráticos ocidentais, que têm raízes culturais comuns conosco."

Zema ponderou, no entanto, que não defende o fim das negociações com países como Índia, China ou Rússia, ressaltando que acordos bilaterais continuam sendo possíveis. No entanto, destacou que a prioridade do Brasil deve ser fortalecer os laços com a Europa e a América do Norte, por haver, segundo ele, maior afinidade cultural, democrática e geográfica.

O chefe do Executivo mineiro ainda disse que enxerga três principais desafios para o País: dar o bom exemplo a partir da liderança, combater a "gastança" e enfrentar a criminalidade e a corrupção. Defendeu ainda a necessidade de união, em vez de perseguição a adversários, e recorreu a uma metáfora para ilustrar seu ponto: segundo ele, não adianta marido e mulher brigarem enquanto os filhos ficam sem almoço, sendo necessário que conversem para garantir uma casa organizada e comida na mesa.

A afirmação foi feita em meio ao contexto do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e endossado pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Apesar de afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui responsabilidade nas sobretaxas, Zema tem dito que Eduardo causou um "problema para a direita" e que "um erro não justifica o outro".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ROMEU ZEMA/PRESIDÊNCIA/PRÉ-CANDIDATURA/LANÇAMENTO

BRICS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Michelle chama Lula de pinguço e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

16.08.25 16h48

Preocupante

Leci Brandão é internada em São Paulo sem previsão de alta

Um novo boletim médico está previsto para ser divulgado neste sábado, 16

16.08.25 15h28

OFF

16.08.25 15h08

DECORO PARLAMENTAR

Hugo Motta envia 20 representações contra 11 deputados ao Conselho de Ética da Câmara

O deputado André Janones (Avante-MG) é alvo do maior número de representações (cinco), seguido do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com quatro

16.08.25 14h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Pressão exterior

Eduardo Bolsonaro prevê nova onda de sanções dos EUA ao País por julgamento de Bolsonaro

Afirmação veio por meio de entrevista a um veículo norte-americano nesta segunda-feira (11)

11.08.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda