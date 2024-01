Zeca Baleiro diz que vai processar Malafaia por vídeo manipulado contra Lula

O cantor e compositor Zeca Baleiro afirmou que vai processar o pastor Silas Malafaia pela publicação de um vídeo manipulado no X, antigo Twitter, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o músico chama Malafaia de "pastor canalha" que "usou uma música minha, composta nos anos de pandemia [de Covid-19] e de governo Bolsonaro, para uma campanha em que vários artistas reunidos pediam o impeachment desse genocida maldito, e descontextualizou-a totalmente, postando como se fosse feita para o governo Lula”, declarou.

"Temos que acabar com a fábrica de fake news. Tá na hora desses canalhas serem punidos", continuou o músico.

As imagens publicadas pelo pastor no dia 18 de janeiro são uma manipulação do clipe original da música "Desgoverno", lançada em 2021, em colaboração entre Zeca Baleiro e o poeta paraense Joãozinho Gomes. No post, Malafaia sugere que o músico e outros artistas estão se mobilizando contra o atual governo petista. "Artistas contra Lula? O refrão é muito interessante. Assista", escreveu Silas Malafaia.

O pastor disse à Folha de S. Paulo que desconhece a autoria da música e afirma “não ter compartilhado a versão manipulada com a intenção" de prejudicar Zeca Baleiro.