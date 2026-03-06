Wlad Costa tem perfil no Instagram suspenso novamente por decisão da Justiça

O juiz Marco Antonio Lobo Castelo Branco, da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinou a suspensão integral do perfil do ex-deputado Wladimir Afonso da Costa Rabelo (@wladcosta_gritapelopara) na rede social Instagram na última quarta-feira (4). A medida atende a um pedido de tutela de urgência feito pelo governador Helder Zahluth Barbalho e pela primeira-dama Daniela Lima Barbalho. A decisão foi motivada pela reiteração de postagens ofensivas e pelo descumprimento de uma ordem judicial anterior que já havia determinado a remoção de conteúdos e a abstenção de novos ataques.

O caso teve início em fevereiro de 2026, quando os autores ajuizaram ação após Wladimir Costa publicar que o casal teria pago R$ 80 milhões à influenciadora digital Virginia Fonseca e utilizar o termo "RATOS DA SAPUCAÍ" para se referir a eles. Em 27 de fevereiro, a Justiça concedeu uma liminar parcial determinando a remoção do conteúdo sob pena de multa.

No entanto, em novo pedido apresentado à Justiça, os autores informaram que o réu manteve os ataques por meio de novas postagens e transmissões ao vivo, nas quais imputou aos autores crimes de tortura contra presos e desvios de recursos públicos.

Ao analisar o aditamento do processo, o magistrado destacou que o réu "elevou sobremaneira o tom das agressões", abandonando a crítica administrativa para ingressar na imputação direta de crimes infamantes. Segundo o juiz, a suspensão integral da conta apresenta-se como a única medida adequada diante da incapacidade de controle individualizado das postagens e da falha das multas aplicadas anteriormente para inibir o comportamento do requerido.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a defesa de Wlad para obter um posicionamento sobre a nova decisão judicial.

Meta Platforms tem prazo de 24 horas para cumprir o bloqueio total da conta

A empresa Meta Platforms Inc., responsável pelo Instagram, foi intimada a realizar a suspensão imediata e integral do perfil no prazo máximo de 24 horas após a notificação técnica. Caso a ordem não seja cumprida, a plataforma está sujeita a uma multa diária de R$ 50 mil, limitada inicialmente a R$ 500 mil. O magistrado também ordenou a remoção específica de dois links de publicações caso o bloqueio total demande um tempo técnico superior.

Além da sanção contra a rede social, o réu recebeu uma nova ordem inibitória. Ele está proibido de realizar novas publicações, lives (transmissões ao vivo) ou comentários sobre os fatos da lide ou que imputem crimes aos autores por qualquer outro perfil, próprio ou de terceiros. Em caso de novo descumprimento, a multa fixada é de R$ 100 mil por cada ato, sem prejuízo de responsabilização penal por crime de desobediência.