Vorcaro recebe primeira visita do pai e da mãe após ser transferido para prisão na PF

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, recebeu a visita de seu pai e de sua mãe nesta terça-feira, 24, na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. É a primeira visita dos seus familiares desde que ele foi preso no último dia 4 de março.

Os pais de Vorcaro chegaram por volta das 9h20 à Superintendência da PF, acompanhados de advogados. O pai dele, Henrique Vorcaro, chegou a ser alvo de busca e apreensão na segunda fase da Operação Compliance Zero sob suspeita de ser beneficiário de valores desviados do Banco Master. Sua defesa nega as acusações.

No período que permaneceu na penitenciária federal de Brasília, Vorcaro estava em isolamento e por isso não podia receber visitas de familiares. Na sexta-feira passada, ele foi transferido para a Superintendência da PF para dar início à negociação de sua delação premiada.

A administração da Superintendência permite visitas de familiares aos presos nas terças e nas quintas. Por isso, não foi necessário solicitar autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Vorcaro inicialmente foi alocado na carceragem comum da PF, mas ontem foi transferido para uma sala de Estado-Maior que havia sido preparada anteriormente para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. A administração da PF, porém, retirou o aparelho de televisão da sala.

Ele também tem recebido visitas de seus advogados diariamente, com o objetivo de iniciarem o desenho dos assuntos a serem abordados no acordo de delação premiada. Ainda não há um prazo para que esse escopo inicial fique pronto e seja apresentado aos investigadores.