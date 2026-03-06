Vorcaro consultou Moraes sobre convidados a fórum jurídico e ministro mandou barrar Joesley

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, consultou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres, em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento, e Vorcaro levou a determinação à organização do fórum.

O I Fórum Jurídico Brasil de Ideias foi organizado pelo Grupo Voto e tinha como um dos financiadores o Banco Master.

O veto aparece em uma das trocas de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. Em conversa com o jornalista Márcio Chaer, diretor do portal de notícias jurídicas (ConJur), o banqueiro recebeu uma lista de possíveis convidados.

Veto de Moraes e confirmação

Vorcaro respondeu em uma sequência de três mensagens: "Boa. Só Joesley foi bloqueado. Não comentou os demais. Entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. Possível que ele não queira explicitar a concordância. Mas concordo ao afastar um só nome", disse o empresário ao jornalista, que mediou as mesas de debates.

A informação foi inicialmente publicada por Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O Estadão confirmou que Vorcaro fazia referência a instruções recebidas de Alexandre de Moraes.

Contexto e envolvimento de Temer

O evento teve como um dos principais palestrantes o ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação de Alexandre de Moraes à Suprema Corte.

Naquele período, havia uma grande disputa empresarial e jurídica da J&F com a Paper Excellence pela compra da Eldorado Celulose. Era uma briga de R$ 15 bilhões. A companhia que brigava contra o grupo de Joesley Batista havia contratado Temer como um de seus advogados.

Defesa pede investigação de vazamento

Em nota nesta sexta-feira, 6, a defesa do banqueiro apresentou um pedido ao STF para investigar o vazamento de informações do conteúdo do telefone celular dele, incluindo "conversas íntimas" e "supostos diálogos com autoridades e até com o ministro do STF Alexandre de Moraes".