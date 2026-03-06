Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vorcaro consultou Moraes sobre convidados a fórum jurídico e ministro mandou barrar Joesley

O veto aparece em uma das trocas de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro

Estadão Conteúdo

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, consultou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres, em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento, e Vorcaro levou a determinação à organização do fórum.

O I Fórum Jurídico Brasil de Ideias foi organizado pelo Grupo Voto e tinha como um dos financiadores o Banco Master.

O veto aparece em uma das trocas de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. Em conversa com o jornalista Márcio Chaer, diretor do portal de notícias jurídicas (ConJur), o banqueiro recebeu uma lista de possíveis convidados.

Veto de Moraes e confirmação

Vorcaro respondeu em uma sequência de três mensagens: "Boa. Só Joesley foi bloqueado. Não comentou os demais. Entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. Possível que ele não queira explicitar a concordância. Mas concordo ao afastar um só nome", disse o empresário ao jornalista, que mediou as mesas de debates.

A informação foi inicialmente publicada por Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O Estadão confirmou que Vorcaro fazia referência a instruções recebidas de Alexandre de Moraes.

Contexto e envolvimento de Temer

O evento teve como um dos principais palestrantes o ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação de Alexandre de Moraes à Suprema Corte.

Naquele período, havia uma grande disputa empresarial e jurídica da J&F com a Paper Excellence pela compra da Eldorado Celulose. Era uma briga de R$ 15 bilhões. A companhia que brigava contra o grupo de Joesley Batista havia contratado Temer como um de seus advogados.

Defesa pede investigação de vazamento

Em nota nesta sexta-feira, 6, a defesa do banqueiro apresentou um pedido ao STF para investigar o vazamento de informações do conteúdo do telefone celular dele, incluindo "conversas íntimas" e "supostos diálogos com autoridades e até com o ministro do STF Alexandre de Moraes".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/VORCARO

Moraes

mensagens

fórum jurídico
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula diz que Eduardo Paes tem seu apoio, mas que é preciso 'construir chapa forte'

06.03.26 13h13

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Wlad Costa tem perfil no Instagram suspenso novamente por decisão da Justiça

Medida ocorre após descumprimento de ordem anterior e agravamento de condutas ofensivas registradas em transmissões ao vivo

06.03.26 13h11

União Brasil filia Pablo Marçal, que está inelegível; veja como estão os processos contra el

06.03.26 12h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda