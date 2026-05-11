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Política

Violência política: medo de agressões por posição política atinge 6 em cada 10 brasileiros

O contexto eleitoral de 2022 é descrito como "marcado por episódios de violência política, discursos de confronto e dúvidas lançadas sobre o próprio processo eleitoral".

Estadão Conteúdo
fonte

Atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 (Joedson Alves/Agência Brasil)

A poucos meses das eleições 2026, seis em cada dez brasileiros afirmam ter medo de sofrer agressão física devido a suas posições políticas. Pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada nesta segunda-feira, 11, aponta para a manutenção de um ambiente de tensão semelhante ao observado na disputa presidencial de 2022.

Segundo o levantamento, 59,6% dos entrevistados disseram temer serem agredidos fisicamente pela escolha política ou partidária. Há quatro anos, o índice era de 68%. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números indicam uma acomodação em patamar elevado do medo da violência, considerando sua manutenção além do pleito "excepcionalmente tensionado" e "altamente polarizado" de 2022.

O contexto eleitoral de 2022 é descrito como "marcado por episódios de violência política, discursos de confronto e dúvidas lançadas sobre o próprio processo eleitoral".

Segundo a pesquisa, 2,2% dos entrevistados relataram ter sofrido violência política nos últimos 12 meses, o que corresponde a cerca de 3,6 milhões de brasileiros.

Entre as mulheres, o medo da agressão com motivação política chega a 65,%, enquanto entre os homens é de 53%. A preocupação também é maior entre pessoas das classes D e E (64,2%), acima da classe C (58,9%) e das classes A e B (54,9%).

A pesquisa aponta que esse tipo de medo também está relacionado à presença de facções criminosas e milícias. Entre os 41% dos entrevistados que afirmaram viver em bairros onde há presença de grupos ligados ao tráfico de drogas ou organizações paramilitares, 59,5% disseram evitar falar sobre política por medo de represálias.

O levantamento aponta, no entanto, que os porcentuais mais elevados de medo estão relacionados à segurança pública: como medo de ser roubado à mão armada. O maior motivo apontado na pesquisa está relacionado a crimes cibernéticos, com 83,2% afirmam temer golpe digital.

A pesquisa "Medo do crime e eleições 2026: Os gatilhos da insegurança", foi realizada por meio de entrevistas presenciais com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, em 137 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Ao responder ao questionamento, os entrevistados tinham que responder de quais das 13 opções apresentadas tinham medo:

  • Ser vítima de agressão física pelo seu marido/esposa/namorado (a)/parceiro (a) íntimo (a) ou ex-parceiro (a): 42,2% declararam ter medo;
  • Andar pela sua vizinhança depois de anoitecer: 47,6%;
  • Ser agredido fisicamente pela sua escolha política ou partidária: 59,6%;
  • Ter sua aliança ou outra joia arrancada em um assalto: 65,3%;
  • Ser vítima de agressão sexual: 66,2%;
  • Ser assassinado: 75,1%;
  • Ter sua residência invadida ou arrombada: 76,1%;
  • Ser vítima de "bala perdida": 77,5%;
  • Ser roubado ou assaltado na rua: 78,6%;
  • Ter o celular furtado ou roubado: 78,8%;
  • Ser morto durante um assalto: 80,7%;
  • Ser roubado à mão armada: 82,3%;
  • Ser vítima de um golpe e perder dinheiro pela internet ou celular: 83,2%.

De acordo com relatório do levantamento, os resultados indicam que a redução da violência letal, combate ao crime organizado e ao crime contra o patrimônio devem integrar as campanhas para o pleito no que diz respeito à segurança pública.

"O debate eleitoral de 2026 irá interagir com expectativas e percepções que misturam novas e preocupantes dinâmicas da criminalidade e da violência com a insegurança potencializada pelo medo e pela insegurança", afirma.

Ainda segundo o estudo, o fator medo precisa ser melhor compreendido, já que 92,6% de todos os entrevistados relatou temer um dos 13 itens do questionário: "É ele (o medo) - e não dados ou argumentos racionais - que determinará as escolhas eleitorais em outubro de 2026".

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Política
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