Vídeos mostram o antes e o depois da invasão dos prédios dos três Poderes em Brasília

Manifestantes que invadiram os prédios dos três Poderes – Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto –, deixaram um rastro de destruição durante horas de vandalismo, no domingo (8), em Brasília, até serem reprimidos e, alguns, presos. O que antes abrigava um rico acervo histórico, ficou reduzido à devastação quase que total. O rastro do manifestantes ficou registrado em vídeos, que mostram um impactante antes e depois das edificações.

Vidros foram quebrados, cadeiras foram arrancadas, obras de arte foram destruídas e danificadas, como um quadro de Di Cavalcanti, “As mulatas”, que vale ao menos R$ 8 milhões. Algumas esculturas desapareceram. Hidrantes foram ligados e tapetes e ambientes foram encharcados e inundados.

As forças de segurança, duas horas depois, chegaram para retirar os manifestantes dos prédios. Até esta segunda-feira (9), mais de mil pessoas foram detidas, sendo que 300 foram pegas em flagrante no próprio domingo, e, as demais, rendidas no acampamento em Brasília, durante a desmontagem e desmobilização. A Polícia Militar e o Exército cumpriram determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes para desmobilizar os manifestantes acampados Brasil afora.