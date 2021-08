Vice-presidente Hamilton Mourão e Governador Helder Barbalho têm encontro em Belém na próxima semana

O vice-presidente da República Hamilton Mourão retorna ao Pará na próxima semana, para cumprir agenda na capital e no interior do Estado. Durante a passagem pelo território paraense, ele vai se reunir com o governador Helder Barbalho. O encontro entre os dois está previsto para quarta-feira (08), em jantar de boas-vindas oferecido pelo Governo.

Conforme a programação da viagem, na segunda-feira (06), haverá uma reunião preparatória em Brasília, com testagem para covid-19 da comitiva que vai participar da viagem e apresentação de painel do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido por Mourão. Na quarta, ainda pela agenda prevista, o vice-presidente deve se deslocar para a região de Carajás, para um sobrevoo sobre a Floresta Nacional dos Carajás e visita à empresa Vale. No mesmo dia, ele desembarca em Belém, onde será recepcionado pelo governador Helder Barbalho.

Veja mais

A agenda no Pará continua na quinta-feira (09), em Altamira. No município, Hamilton Mourão deve fazer uma visita à Usina de Belo Monte e sobrevoo sobre a Volta Grande do Xingu. Também há expectativa de visita a um Projeto de cultura cacaueira em Medicilândia, antes de retornar a Belém.

A programação prevê ainda visita à Fundação Evandro Chagas e ao Museu Emílio Goeldi, na capital paraense, na sexta-feira (10). Pelo programa, o vice-presidente deve participar também de uma entrevista coletiva à imprensa, no Palácio do Governo, na tarde de sexta, antes de retornar à Brasília.

Última visita

O vice-presidente esteve no Pará nos dias 17 e 18 de agosto. Na ocasião, ele apresentou, durante entrevista coletiva em Altamira, os resultados da Operação Samaúma, que consiste em um trabalho das Forças Armadas em 26 municípios brasileiros, em terras indígenas, áreas federais de preservação e imóveis da União, com o objetivo de impedir o cometimento de crimes ambientais.