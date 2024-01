Vice-prefeito de Água Azul do Norte morre aos 56 anos

O vice-prefeito de Água Azul do Norte, no sudeste paraense, Antônio de Sousa Leite, conhecido como Tonhão do Canadá, morreu nesta sexta-feira (5) aos 57 anos. O político completaria 58 anos no dia 26 deste mês.

Tonhão era agricultor e natural de Goiás, mas consolidou a carreira política no Pará. Antônio estava no segundo mandato como vice-prefeito e era irmão do vereador Rodrigo de Sousa Leite, “Rodrigão” (PSC).

O prefeito Vandim vai decretar luto oficial na cidade em memória ao parceiro de gestão.

VEJA MAIS