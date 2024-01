Deputado pede que MPF apure se Choquei recebe dinheiro do governo Lula

O deputado estadual, Guto Zacarias (União), que é o vice-líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), quer que o Ministério Público Federal (MPF) instaure um inquérito civil para apurar se o perfil de fofocas Choquei recebe dinheiro do Governo Federal. Guto Zacarias fez o pedido com base no suicídio de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, no fim do ano passado, após ela ter sido vítima de notícias falsas vinculando seu nome ao do humorista Whindersson Nunes. Os boatos foram potencializados pelo perfil Choquei nas redes sociais, após terem sido inicialmente veiculados por um perfil menor, ligado à empresa Mind8.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já associou o Choquei ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acusou o perfil de ter promovido, irregularmente, a candidatura do petista nas eleições de 2022. O argumento de Bolsonaro sobre o apoio do Choquei ao governo Lula foi utilizado pelo deputado para pedir que o MPF apure se o perfil recebe financiamento público.

“Se for verdadeiro, trata-se de um caso gravíssimo, porque o governo estaria usando verbas públicas para financiar um site de fofocas, que é responsável por um suicídio, somente pelo fato de tal site apoiar o atual presidente da República”, diz Guto Zacarias no documento.

No pedido, Guto Zacarias, que é integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), de oposição ao PT, defende que, caso seja confirmado que o Choquei recebe verbas públicas, o financiamento seja cortado e seja instaurada uma ação por improbidade administrativa contra o governo federal.