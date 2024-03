Viagens frequentes e falas polêmicas: Lula arruinou imagem do Brasil no exterior, diz mercado

Com as frequentes viagens e falas polêmicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a percepção dos estrangeiros sobre o Brasil piorou. É a opinião da maior parte dos 101 gestores, economistas, traders e “outros”, de 84 fundos de investimentos sediados em São Paulo e Rio de Janeiro, ouvidos pela Genial/Quaest entre os dias 14 e 15 de março deste ano.

O levantamento aponta que, desde que Lula tomou posse, a imagem do Brasil no exterior piorou para 45% dos entrevistados, enquanto outros 31% entendem que não houve alteração na visão dos estrangeiros sobre o país e 25% acreditam que melhorou.

VEJA MAIS

Desde julho do ano passado, pelo menos, a percepção do mercado sobre as incursões internacionais do petista vinha se deteriorando, mas disparou desde novembro de 2023, quando apenas 28% dos entrevistados notava uma piora.

A avaliação do governo também tem piorado em todas as esferas e não só no mercado, com as "trapalhadas retóricas" de Lula, como mostrou, no início deste mês, outra pesquisa da mesma instituição. Pelo estudo, houve uma deterioração da imagem do presidente, com ênfase entre os evangélico que rechaçaram as falas do petista sobre o Holocausto e o conflito na faixa de Gaza.