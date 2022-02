Vereadores entregam ao prefeito projeto de auxílio emergencial para trabalhadores de Outeiro

Uma comissão de vereadores entregou ao prefeito Edmilson Rodrigues, na manhã desta sexta-feira (4), o projeto de lei que garante o pagamento de auxílio emergencial para os permissionários e auxiliares de barracas das praias e ambulantes informais da ilha de Outeiro. O texto teve aprovação unânime pela Câmara Municipal de Belém na quinta-feira (3). As informações são da Agência Belém.

O ato de entrega foi apenas simbólico. O prefeito de Belém agradeceu aos vereadores pela rapidez em aprovar, em menos de 48 horas, o benefício que vai auxiliar os trabalhadores das praias do distrito de Outeiro. "Gostaria de agradecer a aprovação por unanimidade, agradecer a todos os vereadores e vereadoras pelo empenho em aprovar o auxílio emergencial para as pessoas que estão sofrendo por conta da crise econômica, aprofundada com o acidente que derrubou os pilares da ponte. As consequências disso têm que ser nosso objeto de atenção”, destacou Edmilson.

O benefício vai atender 144 barraqueiros, que receberão R$500, e 391 auxiliares das barracas que vão receber R$ 300. “Nós garantimos, também, R$300 para os ambulantes. Estamos cadastrando os ambulantes para pagar o auxílio e ajudar na sobrevivência das famílias", explicou o prefeito.