Vereadora trans Benny Briolly diz ter recebido ameaça de morte por e-mail de deputado

A vereadora Benny Briolly (PSOL-RJ), de Niterói, Rio de Janeiro, diz que recebeu uma ameaça de morte por meio de um e-mail supostamente enviado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB-RJ), nesta sexta-feira (24). O parlamentar, no entanto, afirma que se trata de uma falsificação com o endereço corporativo de Amorim como remetente.

Briolly alega que foram usadas palavras de baixo calão e ofensas à vereadora no gênero masculino, além de termos racistas. No final da mensagem, ela afirma ter recebido ameaças de morte contra ela, se não retirasse o processo aberto contra Rodrigo Amorim por ofensas racistas e transfóbicas, que ocorreram durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em maio. A vereadora informou que pretende registrar o caso na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Por outro lado, Rodrigo Amorim negou ser o autor do e-mail e informou que registrou o caso na Delegacia de Crimes de Informática (DRCI) e que vai pedir perícia para verificar se a mensagem pode ter partido do sistema da Alerj.

Rodrigo Amorim afirma que o remetente da mensagem foi falsificado (Reprodução)

“A mensagem totalmente inóspita, que o vereador Benio de Niterói teria recebido do deputado Rodrigo Amorim não é de autoria do parlamentar. O deputado fez registro na Delegacia de Crimes de Informática (DRCI) e pedirá perícia para verificar se a mensagem pode ter partido da Alerj. Caso o vereador sustente que a mensagem veio do deputado, este tomará as medidas judiciais previstas em lei para Fake News com fim eleitoral.”, informou a nota do parlamentar, enviada a CNN.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)