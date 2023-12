Vereadora elabora dossiê com denúncias da população da capital para apresentar ao MPPA

A vereadora Silvia Letícia (PSOL) mobilizou uma campanha nas redes sociais para elaborar um dossiê com as reclamações mais recorrentes da população belenense, entre as quais a coleta de lixo e entulhos, falta de água, saneamento básico, atendimento em saúde nas UBS, assistência social e transportes coletivos. O documento será apresentado ao Ministério Público para pedir a responsabilização da Prefeitura de Belém.

A vereadora afirma que a iniciativa parte de uma necessidade de agir em defesa dos direitos da população, que frequentemente denuncia, sobretudo, os problemas com o lixo na capital. "Acionei várias vezes a Sesan [Secretaria Municipal de Saneamento] e o próprio gabinete do prefeito mostrando o lixo e entulho que precisa ser recolhido e nada está sendo resolvido. Estou fazendo o dossiê e vamos protocolar ainda esta semana e municiando para providências imediatas. O Tribunal de Contas do Município, inclusive, já pediu explicações à Prefeitura", informou.

Silvia Leticia afirma ter enviado um ofício à secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparin, solicitando uma reunião para resolver a situação, mas, até o momento não obteve retorno. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém, mas também não conseguiu resposta.

Ela pontua que já demandou do executivo municipal a contratação das associações e cooperativas de catadores para realizar a coleta e reciclagem; o uso dos espaços urbanos para a organização de hortas urbanas feitas pela população; constituição e funcionamento dos ecopontos; entre outras solicitações.

Segundo a vereadora, o grupo do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que está na executiva estadual e municipal do PSOL, aprovou uma nota contra a sua posição política, após a vereadora votar contra a viagem do mandatário municipal para participar da COP 28, em Dubai.

“Nota lamentável que mistura o partido com a prefeitura, sendo que a prefeitura é dirigida por uma frente de partidos na qual o Psol é parte. Nota absurda que ataca o meu direito legítimo à manifestação sendo mulher e vereadora da cidade. Então, a nota foi uma tentativa de me calar, de me perseguir politicamente para aceitar o que está ocorrendo com os problemas emergenciais da cidade”, ressaltou Silvia Leticia.