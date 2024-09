Vereador Mauro Freitas recebe alta da UTI após sofrer AVC

O vereador Mauro Freitas (PSDB) sofreu um acidente vascular cerebral (avc) isquêmico – ocorre quando quando há uma obstrução em uma artéria do cérebro, impedindo a passagem de oxigênio para as células – na última terça-feira (10). O candidato à reeleição foi levado para a emergência após sentir fortes dores de cabeça. Mauro Freitas foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para que a pressão fosse estabilizada e recebeu alta nesta sexta-feira (20).

No hospital, foi realizada uma angiografia, para um diagnóstico mais detalhado, que constatou que o paciente havia sofrido um AVC.

Os médicos responsáveis pelo vereador optaram por um tratamento menos invasivo apenas com o uso de medicação e descartaram, até o momento, a necessidade de uma angioplastia, que consiste na desobstrução das artérias coronárias.

“Conforme evolução do paciente, apenas com medicação, foi descartada, temporariamente, a necessidade da angioplastia. Hoje, dia 20, ele recebeu alta da UTI e está em observação no apartamento sendo supervisionado, com o uso apenas de medicação”, informou a equipe do vereador.

A assessoria do candidato afirmou que ele deve permanecer em observação para garantir a recuperação. De acordo com o informado à reportagem, nesta sexta haverá uma avaliação com o neurologista para estabelecer os próximos passos do tratamento e a possibilidade de alta médica para tratamento em casa.

Apesar da internação, a equipe do candidato à reeleição declara que a campanha eleitoral segue normalmente e que a paralisação das ações dependem da avaliação do médico e da evolução do tratamento do paciente.

Mauro Freitas exerce o terceiro mandato na Câmara Municipal de Belém, onde presidiu duas vezes.