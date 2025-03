Vereador de Belém assume presidência do Igepps no lugar de Ilton Giussepp; veja que é

A Câmara Municipal de Belém terá mais uma mudança, com a ida de outro vereador para assumir uma função no Poder Executivo - dessa vez, na gestão estadual. Neném Albuquerque (MDB), terceiro mais votado nas eleições municipais 2024, com 12.566 votos, está assumindo a presidência do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), antigo Igeprev, órgão responsável por gerir o regime próprio de previdência social do Pará.

Ele pediu licença do Poder Legislativo nesta quinta-feira (20) e o decreto assinado pelo governador Helder Barbalho, designando o parlamentar para o cargo, foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (21.3). O parlamentar ficará no lugar de Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, que estava na função desde junho de 2020. A exoneração de Ilton também foi publicada na edição desta sexta do Diário Oficial.

Vereador Neném Albuquerque vai para o Igepps (Instagram / nenemalbuquerque)

Com a saída de Neném Albuquerque, o próximo suplente do MDB, que assumirá uma cadeira na Câmara Municipal, é Rildo Pessoa. Ele teve 7.196 votos nas últimas eleições. O primeiro suplente do partido, Adalberto Junior, que teve 7.425 votos, já ocupa um assento na Casa, no lugar da vereadora mais votada em 2024, com 21.561 votos, Silvane Ferraz. Ela foi escolhida pelo prefeito Igor Normando para comandar a Secretaria Municipal da Mulher de Belém.

A Câmara Municipal de Belém tem outros três vereadores eleitos na gestão municipal. Nayara (Nay) Barbalho (PP), eleita com 6.157 votos, foi nomeada na Secretaria de Inclusão e Acessibilidade. No lugar dela ficou Eduarda de Nazaré Graim Palheta, que nas urnas usava o nome de Eduarda Bonanza. Ela teve 5.981 votos e é a primeira suplente do PP.

O vereador Gleisson Oliveira da Silva (PSB), que teve 9.067 votos nas eleições 2024, foi nomeado como titular da Secretária de Esporte e Lazer. Inicialmente, ele deveria ser substituído por André Luiz Barbosa da Cunha, primeiro suplente do partido, que conquistou 7.477 votos. Porém, André Cunha também foi nomeado secretário na gestão municipal – ele assumiu a pasta de Economia. Com isso, o segundo suplente do partido, Michell Durans (4.984 votos) conquistou uma cadeira no Poder Legislativo Municipal.