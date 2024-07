Veja onde encontrar gasolina por R$ 5,92 em Belém; lista completa tem 17 postos

Nos últimos dias, consumidores da capital paraense que precisam abastecer seus veículos, encaram preços mais elevados no combustível. A reportagem de O Liberal realizou um levantamento, percorrendo diferentes postos de abastecimento da cidade, e constatou uma variação no valor ofertado da gasolina comum que vai de R$ 5,92 a R$ 6,89. Os valores correspondem a modalidade de pagamento em dinheiro, débito ou pix.

VEJA MAIS

Nesta manhã, o bancário Helando Fragoso, que reside no distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém, contou que o combustível mais caro representa um obstáculo crescente a cada novo aumento nas suas despesas mensais, isso, porque o carro é sua principal ferramenta de locomoção já que mora longe. “Eu não tenho como deixar de usar o carro, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso fazer minhas coisas, então o jeito é pesquisar”, explica.

Dados do levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP), realizado na última semana, confirmam a variação de preços identificada pela reportagem. “O litro da gasolina foi comercializado na capital por em média 6,08, com preços variando entre R$ 5,62 a R$ 6,89”, apontam. A pesquisa ainda registra estabilidade no preço do etanol, que no comparativo das duas últimas semanas, manteve uma média de R$ 4,48 com os preços variando entre R$ 4,19 e R$ 5,29.

Para o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), Everson Costa, “para ser vantajoso ao motorista o preço do etanol tem que equivaler a no máximo 70% da gasolina, além disso nosso clima também pode interferir nesta conta”, explica o especialista, referindo-se também às possíveis perdas de combustível por evaporação nos dias mais quentes.

Veja os valores dos combustíveis em 17 postos de Belém

Av. Duque de Caxias com Av. Dr. Freitas (Posto Chermont II - Petrobras)

G: 6,09

E: 4,79

Av. Júlio César (Petrobras)

G: 6,25

F: 4,79

Av. Júlio César (Posto Atem)

G: 6,25

E: 4,79

Av. Pedro Álvares Cabral (Posto Dallas)

G: 6,25

E: 4,79

Av. Pedro Álvares Cabral (Posto Texas)

G: 5,92

F: 4,29

Av. Pedro Álvares Cabral (Posto Hanna)

G: 6,05

E: 4,43

Av. Pedro Álvares Cabral, em frente ao It Center (Posto Ipiranga)

G: 6,25

E: 4,69

Av. Pedro Álvares Cabral (Posto Iccar)

G: 5,92

D: 5,77

Av. Nazaré com a Av. Alcindo Cacela (Ipiranga)

G: 6,89

E: 5,59

Av. João Paulo II com a Av. Ceará (Petrobras)

G: 6,25

E: 4,79

Av. João Paulo II com Segunda de Queluz (Ipiranga)

G: 6,25

E: 4,79

Av. João Paulo II com Tv. Timbó (Shell)

G: 6,23

E: 4,49

Av. João Paulo II com a Av. Perimetral (Posto Iccar)

G: 5,92

E: 4,29

Av. João Paulo II com Tv. Lomas Valentinas (Petrobras)

G: 6,25

E: 4,79

Av. almirante Barroso com Tv. Angustura (Shell)

G: 6,27

E: 4,67

Tv. Lomas Valentinas com Av. Duque de Caxias (Petrobras)

G: 6,25

E: 4,79

Av. Almirante Barroso com Tv. Lomas Valentinas (Petrobras)

G: 6,89

E: 4,79