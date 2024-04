Balsa que transportava combustível para gerar energia elétrica naufraga em Muaná

No final da tarde do último domingo (07), uma balsa carregada com combustível destinado a suprir a demanda energética de Muaná naufragou no rio Cajuuba. O município marajoara, conhecido por sua escassa oferta de energia elétrica, pode ficar sem fornecimento de eletricidade. Não houve feridos no acidente.

Vídeos que circulam nas redes sociais capturaram momentos da balsa momentos antes de seu naufrágio. Nas imagens, a embarcação aparentava estar em condições normais, transportando o caminhão carregado de combustível sem aparentes problemas. No entanto, a situação mudou drasticamente quando a balsa afundou próximo a uma comunidade rural, momentos após a filmagem.

Após o incidente, os moradores da região se mobilizaram, utilizando canoas para chegar até o local do naufrágio e verificar se estava tudo bem com os dois tripulantes que operavam a embarcação. A população agora teme que a cidade fique sem energia elétrica já nesta noite, até que outra balsa carregada com combustível chegue ao local.

O prefeito de Muaná, Biri Magalhães, em contato com a equipe de reportagem da redação integrada de O Liberal, informou que medidas estão sendo tomadas para mitigar os impactos do incidente. Ele relatou que já acionou a Equatorial Energia, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, e aguarda uma resposta sobre a situação do município.

"Existe o risco, mas até agora temos energia. Estamos aguardando a resposta da Equatorial para saber se aguentamos até amanhã, quando uma nova balsa com combustível deverá chegar", afirmou o prefeito Magalhães.

Em nota, a Equatorial Pará informou que "a Energy Assets é a empresa responsável pela geração de energia em Muaná, na Ilha do Marajó, o que inclui também a aquisição de combustível com o fornecedor. A Equatorial Pará, no papel de compradora de energia, acompanha o caso no município. No momento, o fornecimento de energia não está comprometido. Em contato, a empresa de geração, a Energy Assets, afirmou que foi adquirido combustível nos postos locais e uma nova balsa já saiu de Belém em direção a Muaná na noite deste domingo, 7, e deverá chegar na cidade na manhã de segunda-feira, 8. A distribuidora seguirá acompanhando o andamento do caso e, caso necessário, aplicará as sanções cabíveis".