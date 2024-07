Petrobras é autorizada a comercializar combustível marítimo com conteúdo renovável

A Petrobras recebeu nesta quinta-feira autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para comercializar combustível marítimo com conteúdo renovável, informou a petroleira em comunicado.

A autorização pela agência reguladora faz da Petrobras a primeira companhia no país a poder entregar para o mercado um combustível de navegação com 24% de biodiesel, disse a estatal.

O VLS (Very Low Sulfur) B24, produzido pela Petrobras, é uma mistura de bunker de origem mineral com biodiesel.

Segundo a companhia, foram realizados testes do produto em situações reais de navegação e os resultados indicaram que não houve ocorrência atípica no funcionamento dos motores das embarcações, tampouco nos sistemas de tratamento do combustível, confirmando sua viabilidade para operação e comercialização.

O diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser, disse em comunicado à imprensa que o aval "é mais um indicativo da correção da nossa estratégia de apresentar soluções economicamente viáveis e adequadas às demandas da sociedade por sustentabilidade".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)